(8) عمليات قلب مفتوح ناجحة الشهر الماضي في مركز الأمير سلطان للقلب بنجران

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قام فريق جراحة القلب بمركز الأمير سلطان بمستشفى الملك خالد بنجران بإجراء 8 عمليات قلب مفتوح ناجحة خلال شهر فبراير أسهمت بفضل من الله في إنقاذ 8 مرضى.

وقالت الصحة في نجران من بين هؤلاء المرضى 5 مرضى اجريت لهم جراحة توصيل شرايين تاجية لعلاج قصور حاد بالشرايين التاجية وإثنين آخرين اجريت لهم عملية تغيير الصمام الأورطي لعلاج ضيق وإرتجاع بالصمام الأورطي ومريض واحد أجريت له جراحة لإستبدال الصمام المترالي لعلاج ضيق بالصمام المترالي مع إصلاح صمام الثلاثة شرفات.

وقد جرى تحضير المرضى واجراء الجراحة ومتابعة وضعهم الصحي بالعناية المركزة وغرف التنويم حيث غادر المستشفى 7 مرضى بدون حدوث أي مضاعفات طبية أو جراحية لمتوسط مكوث بالمستشفى سبعة ايام من تاريخ إجراء الجراحة والمريض الثامن مازال يتلقى العلاج بالمستشفى وقد تم نقله من العناية المركزة إلى غرفة تنويم عادية تمهيدا لخروجه وهو بصحة جيدة.

تجدر الإشارة أن الصحة أعلنت عن زيادة عدد الأسرة في مستشفياتها بمقدار ١٨٢٢ سرير خلال العام ٢٠١٧ م ليصبح إجمالي عدد الأسرة التابعة للصحة ٤٣٦٥٧ سرير بدلاً من ٤١٨٣٥ سرير وذلك في إطار جهودها لزيادة إستيعاب المستشفيات للمرضى المنومين في الأجنحة وتخفيض قوائم الإنتظار التنويم وهو ما أسهم بفضل الله في تحسين الخدمات الطبية المقدمة وزيادة رضا المرضى ، حيث قامت الصحة بإفتتاح مستشفيات جديدة وتشغيل وزيادة الطاقة الإستيعابية في مستشفيات قائمة وذلك من خلال زيادة الفريق الطبي وأيضاً تجهيز الأسرة .

وأوضحت في تقرير حديث أصدرته عن إنجازاتها للعام ٢٠١٧م أنه تم زيادة نسبة جراحات اليوم الواحد من ٤٤٪‏ إلى ٥٥٪‏ ليصبح إجمالي عدد جراحات اليوم الواحد ١١٢٠٩٥ جراحة وذلك خلال العام ٢٠١٧م حيث تم تقديم الخدمة السريعة للمريض وتقليل فترات الإنتظار على المرضى من خلال تهيئة المنشآت الصحية بالتجهيزات اللازمة لعمل جراحات اليوم الواحد وعمل مؤشرات لزيادة عمليات جراحة اليوم الواحد