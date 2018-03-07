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بالتعاون مع جامعة نجران انطلاق برنامج “القيادة الإبداعية” بتعليم نجران

بالتعاون مع جامعة نجران انطلاق برنامج “القيادة الإبداعية” بتعليم نجران
http://almnatiq.net/?p=548460
المناطق_نجران

أكد مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي,أن القيادة الفاعلة هي التي ينجح فيها القائد في التأثير على مرؤوسيه من خلال الحفز والتوجيه ليعملوا بروح الفريق لتحقيق الأهداف المخططة,وقال خلال افتتاحه أمس البرنامج التدريبي القيادة الإبداعية الإدارية بالتعاون بين تعليم المنطقة وجامعة نجران: “إن هناك سمات ومميزات لهذه القيادة أهمها الاهتمام المرتفع والمتوازن بكل من إنجاز العمل ورضاء العاملين وتطويع نمط القيادة للموقف الذي يعيشه القائد وتركيزه على خلق وتنمية روح الفريق وتوظيف مهارات الاتصال بالإضافة إلى نقل التوقعات للمرؤوسين وتبني فلسفة المشاركة في صنع القرار والمصداقية وزرع الثقة فضلا عن تهيئة القدوة والنموذج”

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران عبدالله الشهري أن المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور محسن حكمي قد دشن أمس دورة القيادة الإبداعية الإدارية في إدارة الشؤون التعليمية بنين وتعد ضمن برامج الشراكة مع جامعة نجران ويقدمها الدكتور فؤاد الخصاونة ويسلم مبخوت النهدي من منسوبي الجامعة ويستفيد منها 43 مديرا من إدارات تعليم المنطقة للبنين و32 مديرة للبنات وتستمر لمدة يومين, وأن البرنامج يحتوي على العديد من الورش التدريبية وأوراق العمل التي تتحدث عن تعريف القيادة والإدارة والعوامل المؤثرة في القيادة وعناصر وأنماط القيادة الإدارية ووظائف القائد بالإضافة إلى نماذج متعددة للمهارات في القيادة التربوية ومواصفات القيادة التربوية ومبادئ القيادة.

 

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