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معارضة سوريا: روسيا تسعى لتغيير ديموغرافي بالغوطة

معارضة سوريا: روسيا تسعى لتغيير ديموغرافي بالغوطة
http://almnatiq.net/?p=548468
المناطق - وكالات

اتهمت القيادية بالمعارضة السورية سهير الأتاسي، روسيا، بمحاولة فرض “تغيير ديموغرافي” في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة في سوريا، بتخيير السكان بين الاستسلام أو الرحيل.

وأضافت الأتاسي عضو في اللجنة العليا للمفاوضات التي كانت تمثل المعارضة السورية، لـ”رويترز”، الثلاثاء: “سياسة الأرض المحروقة ودفع الأهالي إلى الاستسلام أو خيار التهجير القسري والتغيير الديمغرافي هو ما يمثله اليوم العرض الروسي”.

وعرض الجيش الروسي على مقاتلي المعارضة في منطقة الغوطة الشرقية السورية الخروج الآمن لهم ولأسرهم من الجيب المحاصر.

وذكر الجيش، في بيان نقلته رويترز، أنه سيوفر الانتقالات، وممرا آمنا لمقاتلي المعارضة الذين يوافقون على المغادرة، كما سيضمن لهم الحصانة من الملاحقة القضائية.

وأضاف البيان أنه يمكن لمقاتلي المعارضة الذين سيغادرون المنطقة مع أسرهم أخذ أسلحتهم الشخصية معهم.

وكانت القوات الحكومية السورية تمكنت، بدعم روسي، من السيطرة على أكثر من ثلث الغوطة الشرقية، في الأيام القليلة الماضية.

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