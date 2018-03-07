شاهد .. مبتعثو ومبتعثات بريطانيا: مرحبا ولي العهد.. أسعدت قلوبنا

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عبر عدد من المبتعثين والمبتعثات السعوديين في بريطانيا عن سعادتهم بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبريطانيا.

وأشار المبتعثون وأبناؤهم الذين ظهروا في أعمار متفاوتة إلى أنها زيارة ميمونة، مؤكدين أنه “نور بريطانيا”، متمنين أن يروه في أقرب وقت.