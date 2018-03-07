تركيا في “ورطة” .. وتطالب بالتدخل الأمريكي

المناطق - وكالات

طالبت تركيا، الأربعاء، الولايات المتحدة بوقف عبور المسلحين الأكراد من منبج إلى عفرين شمالي سوريا، حيث تشن أنقرة هجوما على المنطقة ذات الغالبية الكردية.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله: “على أميركا وقف مرور مقاتلين أكراد من منبج إلى عفرين في سوريا”.

وكانت الولايات المتحدة أقرت، الاثنين الماضي، بأن قسما من المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم في شمال سوريا غادروا مواقعهم متجهين إلى عفرين المجاورة لمؤازرة رفاقهم.

وقال متحدث باسم البنتاغون هو آدريان رانكين-غالواي: “نحن على علم بمغادرة قسم من عناصر قوات سوريا الديمقراطية من منطقة وادي الفرات الأوسط، ونواصل الإشارة إلى التكاليف المحتملة لأي انحراف عن هزيمة التنظيم”.

ويأتي إقرار البنتاغون بأن بعضا من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية غادروا جبهات القتال في وادي الفرات الأوسط، بعد التحذير الذي أطلقه قائد المنطقة العسكرية الوسطى (سنتكوم) جو فوتيل من “تباين المصالح” في المنطقة.

وكان فوتيل قال أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، إن “قلقنا بالطبع هو أن هذا النشاط في عفرين ينتقص من جهودنا ضد التنظيم”.

يذكر أن تركيا أطلقت، في 20 يناير، عملية تقول إنها تستهدف مقاتلي “وحدات حماية الشعب” الكردية في منطقة عفرين، الواقعة على حدودها.

وتعد “وحدات حماية الشعب” العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، لكن أنقرة تعتبرها منظمة إرهابية شأنها في ذلك شأن حزب العمال الكردستاني.

وتخشى أنقرة أن يقيم الأكراد في سوريا منطقة تتمتع بالحكم الذاتي على غرار إقليم كردستان في شمال العراق.