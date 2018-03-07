مقتل 60 من ميليشيات الحوثي بجبهة الساحل الغربي

المناطق - وكالات

قتل نحو 60 مسلحا من ميليشيات الحوثي الإيرانية وجرح عدد آخر، بغارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على جبهة الساحل الغربي، وفق ما أوردت “سكاي نيوز”

وأضافت أن الغارات استهدفت مواقع للميليشيات في مديريات الجراحي وزبيد والتحيتا في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن القصف الجوي دمر 8 آليات عسكرية، ومعمل لتصنيع العبوات والألغام في المناطق ذاتها.

وتصاعدت في نهاية فبراير الماضي حدة الضربات الجوية التي تشنها طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية ضد معاقل الميليشيات الإيرانية في الحديدة.