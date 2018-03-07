“حساب المواطن”: مراجعة دورية في كل دورة دفع لبيانات المسجلين

أكّد برنامج “حساب المواطن”، اليوم الأربعاء، إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع لبيانات المسجلين.

وأوضح البرنامج، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنَّ المراجعة الدورية من شأنها التأكد من توافق بيانات المسجلين مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى وتنبيههم في حال عدم تطابقها.

وأشار “حساب المواطن” إلى أنَّ هذا الإجراء يستهدف تحقيق الأهداف التوجيهية للبرنامج وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.

وكانت إدارة البرنامج قد أعلنت عن اكتشاف عددٍ من الحالات لم تفصح عن بيانات دخل مسجلة في البيانات الرسمية، خلال الدفعة الماضية، إضافة إلى حالات أفصحت عن بيانات دخل أقل من المسجل رسميًّا.

وأشارت إلى أنه تمّ التواصل معهم وإشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم، حتى لا تتأثر أهليتهم وقيمة استحقاقهم للدعم.