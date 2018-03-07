عبر هاشتاق#عرض_أزياء_في_مدينة_الرسول مغردين مطالبين بمحاسبة القائمين عليه

عبر هاشتاق#عرض_أزياء_في_مدينة_الرسول مغردين مطالبين بمحاسبة القائمين عليه

أبرز المواد
للنساء .. برنامج تدريب منتهي بالتوظيف في البنك العربي

للنساء .. برنامج تدريب منتهي بالتوظيف في البنك العربي

أبرز المواد
تخصيص 100 ألف قرض سكني مدعوم لمستفيدين .. والتفاصيل هنا

تخصيص 100 ألف قرض سكني مدعوم لمستفيدين .. والتفاصيل هنا

أبرز المواد
الملك ينعش “الحوار الوطني”

الملك ينعش “الحوار الوطني”

أبرز المواد

كيف تعود للنوم إذا استيقظت منتصف الليل ؟

كيف تعود للنوم إذا استيقظت منتصف الليل ؟
http://almnatiq.net/?p=548488
المناطق - وكالات

يعاني الكثيرون من عدم القدرة على العودة للنوم، في حال استيقاظهم بمنتصف الليل، مما قد يسبب بمشكلة حقيقية لمن عليه الاستيقاظ في اليوم التالي. هنا نستعرض بعض الحلول لتلك الحالة.

ونشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية طرق عدة يمكن للشخص خلالها العودة للنوم بعد الاستيقاظ في منتصف الليل:

التأمل
يقول موقع “دريمز” المختص بالنوم، أن محاولة طرق الاسترخاء المختلفة كالتنفس بعمق والتأمل تساعد على النوم.

الماء البارد
تغميس الرأس بماء باردة ستساعد على إبطاء دقات القلب وتهدئة الجسد، مما يساعد على النوم.

تناول الطعام
وفقا لبعض الدراسات، الاستيقاظ من النوم قد يعني انخفاض السكر في الدم، مما قد يكون سببه حاجة الجسد للطعام والسكر.

نقاط الضغط
وضع الإبهام على مناطق معينة في الجسم، مثل أسفل الكعب، والضغط عليه، يساعد على تنشيط ما يعرف بـ”نقاط الضغط” التي تريح الجسد وتساعده على الاسترخاء.

المشي
يقول أحد الأطباء إن الوقوف ثم المشي قليلا، خاصة إذا تجاوزت محاولتك للنوم 20 دقيقة.

روابط ذات صلة

“حساب المواطن”: مراجعة دورية في كل دورة دفع لبيانات المسجلين

“حساب المواطن”: مراجعة دورية في كل دورة دفع لبيانات المسجلين
رئيس الفلبين: لن يحاكموني ولو بعد مليون سنة

رئيس الفلبين: لن يحاكموني ولو بعد مليون سنة
مقتل 60 من ميليشيات الحوثي بجبهة الساحل الغربي

مقتل 60 من ميليشيات الحوثي بجبهة الساحل الغربي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*