احدث الأخبار

“الإندبندنت”: عملية الإصلاح في السعودية الأكثر أهمية في الشرق الأوسط
أبرز المواد
 السفير خوجه يستقبل السفير الموريتاني الجديد
محليات
 شاهد.. فرحة “عفوية” لأم تخرج ابنها من كليته العسكرية
أبرز المواد
 العفو عن 145 سجينا أتموا حفظ القرآن الكريم في الرياض
أبرز المواد
 الصندوق العقاري : هذا الأمر شرط أساسي للاستفادة من البرامج الجديدة
أبرز المواد
 أمير مكة بالنيابة يطمئن هاتفيا على الطفلة “ضحية الأسد”
أبرز المواد
 محكمة دولية: أدلة قد تدين عناصر من حزب الله باغتيال الحريري
أبرز المواد
 في أول ثمارها “فزعة تستقطب جائزة العمل التطوعي”
محليات
 مجلس الجامعة العربية يعلن تأييده لخطة الرئيس الفلسطيني لتحقيق السلام والعمل لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف
أبرز المواد
 وزراء الخارجية العرب يؤكدون استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن
أبرز المواد
 إلغاء مئات الرحلات في نيويورك بسبب الثلوج
أبرز المواد
 مجلس الأمن يدعو لتنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا
أبرز المواد
شاهد: أول سعودية تعمل في محطة بنزين

شاهد: أول سعودية تعمل في محطة بنزين

أبرز المواد
للنساء .. برنامج تدريب منتهي بالتوظيف في البنك العربي

للنساء .. برنامج تدريب منتهي بالتوظيف في البنك العربي

أبرز المواد
تخصيص 100 ألف قرض سكني مدعوم لمستفيدين .. والتفاصيل هنا

تخصيص 100 ألف قرض سكني مدعوم لمستفيدين .. والتفاصيل هنا

أبرز المواد
“العدل” تكشف كيف يتم رفع “إيقاف الخدمات” خلال 24 ساعة دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة

“العدل” تكشف كيف يتم رفع “إيقاف الخدمات” خلال 24 ساعة دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة

أبرز المواد

أمير مكة بالنيابة يطمئن هاتفيا على الطفلة “ضحية الأسد”

أمير مكة بالنيابة يطمئن هاتفيا على الطفلة “ضحية الأسد”
http://almnatiq.net/?p=548897
المناطق - مكة المكرمة

اطمأن أمير مكة بالنيابة عبدالله بن بندر هاتفيا على صحة الطفلة التي تعرضت لهجوم أسد في فعالية بمحافظة جدة.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة -في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”- إن أمير مكة بالنيابة أجرى اتصالًا هاتفيًّا بوالد الطفلة التي تعرضت لهجوم من الأسد، في فعالية بمحافظة جدة.

وكان “مروض الأسود” المواطن فيصل عسيري، كشف تفاصيل هجوم الأسد على الطفلة، أمس الثلاثاء، خلال إحدى الفعاليات بمهرجان ربيع أويسس في مدينة جدة.

وقال عسيري إن الأطفال كانوا يلعبون مع الأسد في أجواء طبيعية، إلا أن طفلة كانت تضع “شباصة” على شكل فراشة، لفتت انتباه الأسد، فهجم عليها ليمسك بها، مؤكدًا أن الحالة الصحية للطفلة الآن مستقرة، ولم تُصب بأذى.

وحول الاحتياطات التي اتُّخذت قبل إجراء الفعالية، قال إن الأسد “شبل” عمره 6 شهور فقط، كما أن مخالبه أزيلت قبل تقديم الفقرة؛ حتى لا يجرح الأطفال.

وتابع: “صراخ الموجودين هو الذي أحدث حالة من التوتر، وأصاب الطفلة وبعض الحضور بالخوف”، مؤكدًا أن الطفلة ووالدها وإخوانها زاروا الأسد المتسبب في الواقعة في اليوم نفسه وفي اليوم التالي.

روابط ذات صلة

“الإندبندنت”: عملية الإصلاح في السعودية الأكثر أهمية في الشرق الأوسط

“الإندبندنت”: عملية الإصلاح في السعودية الأكثر أهمية في الشرق الأوسط
السفير خوجه يستقبل السفير الموريتاني الجديد

السفير خوجه يستقبل السفير الموريتاني الجديد
شاهد.. فرحة “عفوية” لأم تخرج ابنها من كليته العسكرية

شاهد.. فرحة “عفوية” لأم تخرج ابنها من كليته العسكرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*