أمير مكة بالنيابة يطمئن هاتفيا على الطفلة “ضحية الأسد”

المناطق - مكة المكرمة

اطمأن أمير مكة بالنيابة عبدالله بن بندر هاتفيا على صحة الطفلة التي تعرضت لهجوم أسد في فعالية بمحافظة جدة.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة -في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”- إن أمير مكة بالنيابة أجرى اتصالًا هاتفيًّا بوالد الطفلة التي تعرضت لهجوم من الأسد، في فعالية بمحافظة جدة.

وكان “مروض الأسود” المواطن فيصل عسيري، كشف تفاصيل هجوم الأسد على الطفلة، أمس الثلاثاء، خلال إحدى الفعاليات بمهرجان ربيع أويسس في مدينة جدة.

وقال عسيري إن الأطفال كانوا يلعبون مع الأسد في أجواء طبيعية، إلا أن طفلة كانت تضع “شباصة” على شكل فراشة، لفتت انتباه الأسد، فهجم عليها ليمسك بها، مؤكدًا أن الحالة الصحية للطفلة الآن مستقرة، ولم تُصب بأذى.

وحول الاحتياطات التي اتُّخذت قبل إجراء الفعالية، قال إن الأسد “شبل” عمره 6 شهور فقط، كما أن مخالبه أزيلت قبل تقديم الفقرة؛ حتى لا يجرح الأطفال.

وتابع: “صراخ الموجودين هو الذي أحدث حالة من التوتر، وأصاب الطفلة وبعض الحضور بالخوف”، مؤكدًا أن الطفلة ووالدها وإخوانها زاروا الأسد المتسبب في الواقعة في اليوم نفسه وفي اليوم التالي.