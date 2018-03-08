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العفو عن 145 سجينا أتموا حفظ القرآن الكريم في الرياض

العفو عن 145 سجينا أتموا حفظ القرآن الكريم في الرياض
http://almnatiq.net/?p=548902
الرياض - وليد الحمود

أنهت اللجان المشكلة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة التعليم، اختبارات القرآن الكريم لشهر جمادة الأخرة في الإدارة العامة لسجن الحائر، التي أقيمت على مدى ثلاث أيام، حيث بلغ عدد المتقدمين للاختبار ١٥١ نزيلا اجتاز الاختبار منهم ١٤٥ نزيل بنسبة ٩٦%.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المقام السامي الكريم بتمكين نزلاء السجون من حفظ القرآن الكريم ومنح العفو على ذلك لمن اجتاز، ومتابعة من مدير السجون بمنطقة الرياض العميد علي بن محمد ال قوت.

وقال العقيد سعد بن عبد العزيز السلوم، إن هذا يدل على اهتمام القيادة في هذه البلاد على صلاح النزلاء في السجون، لأن القرآن الكريم من أهم طرق الإصلاح فهو الذي يهدي للتي هي أقوم. 

وبين أن إدارة السجن حريصة كل الحرص على إقامة الاختبارات بشكل شهري، ليستفيد النزلاء من العفو المترتب على حفظ القرآن الكريم داخل السجن.

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