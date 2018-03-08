شاهد.. فرحة “عفوية” لأم تخرج ابنها من كليته العسكرية

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أظهر مقطع فيديو، فرحة أم تفرح بتخرج ابنها من كلية علي الصباح العسكرية، بالرقص بعفوية شديدة، وسط جموع من الحاضرين لحفل التخرج في الساحة الرئيسية.

ولقي الفيديو الذي نشرته صحيفة “القبس الكويتية”، انتشارا كبيرا بين رواد مواقع التواصل، الذين سألوا الله أن يديم الصحة على أمهاتنا ويرحم المتوفيات منهن.

وشهد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاحتفال بتخريج الطلبة الضباط الجامعيين من الدفعة (21)، والطلبة الضباط من الدفعة (45) بكلية علي الصباح العسكرية.

وشهد الأمير مراسم التخرج، التي بدأت بطابور العرض العسكري، وأعقبها تسليم واستلام علم كلية علي الصباح العسكرية بين دفعة الطلبة الضباط (45)، ودفعة الطلبة الضباط الجامعيين (22).

وقام بتوزيع الجوائز على الطلبة الأوائل والمتفوقين من كلية علي الصباح العسكرية، قبل أن يقوم الخريجون الجدد بأداء اليمين القانونية للتخرج.