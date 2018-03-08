احدث الأخبار

شاهد.. فرحة “عفوية” لأم تخرج ابنها من كليته العسكرية
أبرز المواد
 العفو عن 145 سجينا أتموا حفظ القرآن الكريم في الرياض
أبرز المواد
 الصندوق العقاري : هذا الأمر شرط أساسي للاستفادة من البرامج الجديدة
أبرز المواد
 أمير مكة بالنيابة يطمئن هاتفيا على الطفلة “ضحية الأسد”
أبرز المواد
 محكمة دولية: أدلة قد تدين عناصر من حزب الله باغتيال الحريري
أبرز المواد
 في أول ثمارها “فزعة تستقطب جائزة العمل التطوعي”
محليات
 مجلس الجامعة العربية يعلن تأييده لخطة الرئيس الفلسطيني لتحقيق السلام والعمل لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف
أبرز المواد
 وزراء الخارجية العرب يؤكدون استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن
أبرز المواد
 إلغاء مئات الرحلات في نيويورك بسبب الثلوج
أبرز المواد
 مجلس الأمن يدعو لتنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا
أبرز المواد
 محمد بن سلمان وماي يتفقان على أهمية مواجهة تدخلات إيران
أبرز المواد
 النصر يخطف فوزا مهما من الشباب ويصعد للمركز الثالث
أبرز المواد
شاهد: أول سعودية تعمل في محطة بنزين

شاهد: أول سعودية تعمل في محطة بنزين

أبرز المواد
للنساء .. برنامج تدريب منتهي بالتوظيف في البنك العربي

للنساء .. برنامج تدريب منتهي بالتوظيف في البنك العربي

أبرز المواد
تخصيص 100 ألف قرض سكني مدعوم لمستفيدين .. والتفاصيل هنا

تخصيص 100 ألف قرض سكني مدعوم لمستفيدين .. والتفاصيل هنا

أبرز المواد
“العدل” تكشف كيف يتم رفع “إيقاف الخدمات” خلال 24 ساعة دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة

“العدل” تكشف كيف يتم رفع “إيقاف الخدمات” خلال 24 ساعة دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة

أبرز المواد

شاهد.. فرحة “عفوية” لأم تخرج ابنها من كليته العسكرية

شاهد.. فرحة “عفوية” لأم تخرج ابنها من كليته العسكرية
http://almnatiq.net/?p=548908
المناطق - الرياض

أظهر مقطع فيديو، فرحة أم تفرح بتخرج ابنها من كلية علي الصباح العسكرية، بالرقص بعفوية شديدة، وسط جموع من الحاضرين لحفل التخرج في الساحة الرئيسية.

ولقي الفيديو الذي نشرته صحيفة “القبس الكويتية”، انتشارا كبيرا بين رواد مواقع التواصل، الذين سألوا الله أن يديم الصحة على أمهاتنا ويرحم المتوفيات منهن.

وشهد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاحتفال بتخريج الطلبة الضباط الجامعيين من الدفعة (21)، والطلبة الضباط من الدفعة (45) بكلية علي الصباح العسكرية.

وشهد الأمير مراسم التخرج، التي بدأت بطابور العرض العسكري، وأعقبها تسليم واستلام علم كلية علي الصباح العسكرية بين دفعة الطلبة الضباط (45)، ودفعة الطلبة الضباط الجامعيين (22).

وقام بتوزيع الجوائز على الطلبة الأوائل والمتفوقين من كلية علي الصباح العسكرية، قبل أن يقوم الخريجون الجدد بأداء اليمين القانونية للتخرج.

روابط ذات صلة

العفو عن 145 سجينا أتموا حفظ القرآن الكريم في الرياض

العفو عن 145 سجينا أتموا حفظ القرآن الكريم في الرياض
الصندوق العقاري : هذا الأمر شرط أساسي للاستفادة من البرامج الجديدة

الصندوق العقاري : هذا الأمر شرط أساسي للاستفادة من البرامج الجديدة
أمير مكة بالنيابة يطمئن هاتفيا على الطفلة “ضحية الأسد”

أمير مكة بالنيابة يطمئن هاتفيا على الطفلة “ضحية الأسد”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*