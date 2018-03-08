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تسجيلات تفضح دور قطر الإرهابي في ليبيا

تسجيلات تفضح دور قطر الإرهابي في ليبيا
http://almnatiq.net/?p=549023
المناطق_وكالات

اتهم العضو في مجلس النواب الليبي، علي السعيدي، قطر بالوقوف وراء الأحداث الدائرة في الجنوب الليبي، لافتاً إلى أن الدوحة تطمح الآن إلى تغيير ديموغرافي كبير في ليبيا، يعيد لها حلم تأسيس قاعدة إرهابية في البلد النفطي.

وكشف مسؤولون ليبيون عن وجود قوات أجنبية في الجنوب الليبي، تحاول بعثرة الأمان وإعادة مسلحين وميليشيات مدعومة من الدوحة.

ومن جهته، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، العقيد أحمد المسماري، أنه مع تقدم قواته في بعض المناطق، وجدت ما يدل على حضور قطري، مشيراً إلى العثور على تسجيلات فيديو لمدرعة تحمل العلم القطري تقاتل مع “أنصار الشريعة” و”الدروع” في بنغازي منذ العام 2014.

كما أفاد المسماري، في مؤتمر صحافي سابق، بدعم قطر للميليشيات الإرهابية في ليبيا بطائرات دون طيار، معززة بكاميرات، كاشفاً عن وثيقة تثبت هبوط طائرات عسكرية قطرية لتهريب الأسلحة، استهدفها الجيش الليبي.

وأكدت تحقيقات عديدة الدعم القطري لمجلس الشورى المتطرف في مدينة درنة، المتهم بتبعيته لتنظيم القاعدة، إضافة إلى مجلس شورى بنغازي المتحالف مع أنصار الشريعة، وغيرهما من التنظيمات الإرهابية.

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