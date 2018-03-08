أوضح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين أن وضع المدنيين اليمنيين في خطر ويعانون من القصف العشوائي للقناصة التابعين للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
وقال في إحاطته التي قدمها تحت البند الثاني من أعمال مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جنيف إن النزاع في اليمن يوجد كارثة إنسانية ذات مستوى جديد وتبقى تلك الأسباب الرئيسة للإصابات في النزاع وسط المدنيين بما فيهم الأطفال.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن المسؤول الأممي أكد أن مجلس حقوق الإنسان سوف يتلقى تحديثاً مفصلاً عن تلك الشواغل في 21 مارس المقبل ، معربا عن قلقه لما يحدث في اليمن خاصة تجاه مئات الالآف من المدنيين العالقين والمحاصرين في مدينة تعز، جنوب غرب اليمن.
المفوض السامي : وضع المدنيين اليمنيين في خطر والكارثة الإنسانية في تصاعد بسبب هجمات الإنقلابيين الحوثيين
أوضح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين أن وضع المدنيين اليمنيين في خطر ويعانون من القصف العشوائي للقناصة التابعين للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
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