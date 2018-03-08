قتل أكثر من سبعة عشر عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية وأصيب آخرون في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على تجمعات للمتمردين في مناطق متفرقة بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن.
وأوضح مصدر عسكري يمني ، في تصريح نقله موقع / 26 سبتمبر / التابع لوزارة الدفاع اليمنية ، أن الغارات استهدفت تمركز الميليشيا الحوثية في منطقة المعمد بمنطقة نجد العقيرة الواقعة ما بين قريتي الصراهم وشرف العنين بمديرية جبل حبشي غربي المحافظة إضافة إلى غارات طالت مواقع في مفرق الذَكرة ومطار تعز الدولي ، وأسفرت عن تدمير دبابة للميليشيا وعربتين قتاليتين ومدفع هاوزر .
من جهة أخرى اشتبك الجيش اليمني، مع الميليشيات الحوثية الانقلابية في شرقي مدينة تعز وأجبرها على التراجع والفرار.
عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية الانقلابية وتدمير آليات قتالية في غارات جوية للتحالف بتعز
قتل أكثر من سبعة عشر عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية وأصيب آخرون في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على تجمعات للمتمردين في مناطق متفرقة بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن.
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