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عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية الانقلابية وتدمير ‏آليات قتالية في غارات جوية للتحالف بتعز

عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية الانقلابية وتدمير ‏آليات قتالية في غارات جوية للتحالف بتعز
http://almnatiq.net/?p=549033
المناطق - واس

قتل أكثر من سبعة عشر عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية ‏وأصيب آخرون في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على ‏تجمعات للمتمردين في مناطق متفرقة بمحافظة تعز جنوب غرب ‏اليمن.‏
وأوضح مصدر عسكري يمني ، في تصريح نقله موقع / 26 سبتمبر / ‏التابع لوزارة الدفاع اليمنية ، أن الغارات ‏استهدفت تمركز الميليشيا الحوثية في ‏منطقة المعمد ‏بمنطقة نجد العقيرة الواقعة ما بين قريتي الصراهم ‏وشرف ‏العنين بمديرية جبل حبشي غربي المحافظة إضافة إلى ‏غارات ‏طالت مواقع في مفرق الذَكرة ومطار تعز الدولي ، وأسفرت عن تدمير دبابة للميليشيا وعربتين ‏قتاليتين ‏ومدفع هاوزر .‏
من جهة أخرى اشتبك الجيش اليمني، مع الميليشيات الحوثية الانقلابية في شرقي مدينة تعز وأجبرها على التراجع والفرار.‏

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