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تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بالرياض

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=549039
المناطق - واس

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية
وقال تعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) الآية
أقدم / فراج بن خالد بن فراج العتيبي – سعودي الجنسية – على قتل / ناصر بن محمد بن ناصر القديري – سعودي الجنسية – ، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات في أنحاء جسمه وضربه بحجر كبير على رأسه مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني / فراج بن خالد بن فراج العتيبي – سعودي الجنسية – اليوم الخميس 20 / 6 / 1439هـ في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يعتدي على الأمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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