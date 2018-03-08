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أسعار الذهب ترتفع مع ترقب المستثمرين لخطة رسوم الرئيس الأمريكي

أسعار الذهب ترتفع مع ترقب المستثمرين لخطة رسوم الرئيس الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=549043
المناطق - واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بينما يترقب المستثمرون مزيدا من التفاصيل بخصوص رسوم واردات الصلب والألومنيوم التي يقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتيجة اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات الوظائف الأمريكية.
وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 % إلى 1328.81 دولار للأوقية .
كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1329 دولارا.
وزادت الفضة 0.4 % في المعاملات الفورية إلى 16.55 دولار للأوقية.

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