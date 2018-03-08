اصابة مقيمة بشظايا مقذوفات حوثية بنجران

المناطق - نجران

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران

النقيب/عبدالخالق علي القحطاني،

بأن رجال الدفاع المدني باشروا صباح هذا اليوم الخميس الموافق ٢٠/ ٦/ ١٤٣٩هـ بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الاراضي اليمنية على أحياء سكنية بمدينة نجران ، مما نتج عنها اصابة مقيمه من الجنسية البنجلاديشية ، و تضرر عدد من المنازل السكنية ، حيث تم نقل المصابة الى المستشفى ، ومباشرة تنفيذ الاجراءات المعتمده في مثل هذه الحالات ، والله ولي التوفيق.