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جولات تثقيفية وتعريفية للأنشطة المستهدفة بالتوطين بالجوف

جولات تثقيفية وتعريفية للأنشطة المستهدفة بالتوطين بالجوف
http://almnatiq.net/?p=549055
المناطق - الجوف
بدأ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف مساء أمس بجولات تعريفية وتثقيفية لكامل الأنشطة المستهدفة بالتوطين بالمنطقة والمحافظات التابعة ، وذلك وفقاً لبرنامج التوطين الموجّه بالمنطقة الذي أُطلق مؤخراً.
وتشمل أنشطة التوطين محال الذهب والمجوهرات، ومكاتب العقار والخدمات العامة ، والمراكز التجارية المغلقة ، ومكاتب تأجير السيارات ، والجمعيات والمؤسسات الخيرية ولجان التنمية، ووكالات ومعارض السيارات ، وأسواق الخضار والمنتجات الزارعية ، وكالات السفر والسياحة ، و نشاط الايواء والسياحة .
وأكد أمين برنامج لجنة التوطين مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف  عبد العزيز الرويلي ، استمرار الحملات التثقيفية والتعريفية على جميع الأنشطة المستهدفة ، قبل التطبيق الفعلي بداية شهر رجب القادم. 
مضيفاً أنه تم تزويد أصحاب الأنشطة المستهدفة ملصقات تعريفية وإرشادية وذلك من خلال الزيارات الميدانية كاشفاً عن أن مرحلة توطين الوظائف ستوفر قرابة أربعة آلاف في فرصة وظيفية للشباب والفتيات في المنطقة بالمرحلة الاولى .
وكان وكيل إمارة منطقة الجوف الدكتور حامد بن مالح الشمري وقع مع وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج التوطين الموجه بالمنطقة .

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