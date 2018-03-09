سمو أمير منطقة جازان يعزي ذوي الشهداء “الجذمي والصهيفي والمالكي “

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، التعازي والمواساة، لذوي الشهداء الرقيب مرعي بن احمد جذمي و الجندي اول مفرح بن صالح صهيفي و الجندي مداوي بن يحيى المالكي من منسوبي القوات المسلحة ، الذين استشهدوا أثناء أدائهم الواجب في حماية لحدود الوطن خلال ردع المتمردين المعتدين بالحد الجنوبي.

وأعرب سموه لذوي وأسر الشهداء عن فخره واعتزازه بما يقدمه الجنود البواسل من تضحية في حماية حدود بلادنا الغالية، مما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه ، وولائهم لقيادتهم الرشيدة – أيدها الله.