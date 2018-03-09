احدث الأخبار

“ابن جبر” يصف سعود القحطاني بالذباب الإلكتروني والآخر يرد
أبرز المواد
 إمارة الحدود الشمالية توجه أمانة المنطقة بمعالجة فورية لمنزل مواطن تضرر من آثار السفلتة
أبرز المواد
 الهيئة العامة للثقافة توقع مذكرة تفاهم مع مسرح الشباب الوطني في المملكة المتحدة
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحرر جبال الأدمغ بين محافظتي صنعاء ‏والجوف
أبرز المواد
 الوزير العيسى يلتقي وزير التعليم البريطاني
أبرز المواد
 مدير المرور يقف على استعدادات مدرسة القيادة بجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل
المنطقة الشرقية
 “الذرب” يحقق كأس دعم الملك و”تطنخ” و “غالي غلا” سيارتي الشتوي في فروسية القصيم
منطقة القصيم
 سمو أمير منطقة جازان يعزي ذوي الشهداء “الجذمي والصهيفي والمالكي “
أبرز المواد
 تدشين فعالية Green Graffitti ضمن فعاليات مهرجان الزهور بينبع الصناعية
منطقة مكة المكرمة
 الاتفاق يطوي ملف استعداداته لمواجهة الهلال
أبرز المواد
 شاهد .. أول ظهور للصوفي من الرياض وماذا قال عن صالح والمؤتمر والحوثيين
أبرز المواد
 طرق تخفيف الام الظهر و الكتفين
أبرز المواد
بالفيديو: فتاة تحاول الخروج من قبرها بعد 11 يومًا من دفنها!

بالفيديو: فتاة تحاول الخروج من قبرها بعد 11 يومًا من دفنها!

أبرز المواد
“يسعد بقتل القطط ويضرب من يقترب منه”.. مواطن يتسبب في معاناة أسرته 15 عامًا

“يسعد بقتل القطط ويضرب من يقترب منه”.. مواطن يتسبب في معاناة أسرته 15 عامًا

أبرز المواد
ملكة بريطانيا .. عاصرت جميع ملوك السعودية واليوم استقبلت الأمير محمد بن سلمان

ملكة بريطانيا .. عاصرت جميع ملوك السعودية واليوم استقبلت الأمير محمد بن سلمان

أبرز المواد
مدربات قيادة سيارات بجامعة نورة تكشفن ما حصل معهن بخصوص ضعف العقود وسوء المعاملة

مدربات قيادة سيارات بجامعة نورة تكشفن ما حصل معهن بخصوص ضعف العقود وسوء المعاملة

أبرز المواد

سمو أمير منطقة جازان يعزي ذوي الشهداء “الجذمي والصهيفي والمالكي “

سمو أمير منطقة جازان يعزي ذوي الشهداء “الجذمي والصهيفي والمالكي “
http://almnatiq.net/?p=549364
جازان _أمل بهكلي
قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، التعازي والمواساة، لذوي الشهداء الرقيب مرعي بن احمد جذمي و الجندي اول مفرح بن صالح صهيفي و الجندي مداوي بن يحيى المالكي من منسوبي القوات المسلحة  ، الذين استشهدوا أثناء أدائهم الواجب في حماية لحدود الوطن خلال ردع المتمردين المعتدين بالحد الجنوبي.

وأعرب سموه لذوي وأسر الشهداء عن فخره واعتزازه بما يقدمه الجنود البواسل من تضحية في حماية حدود بلادنا الغالية، مما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه ، وولائهم لقيادتهم الرشيدة – أيدها الله.

سائلا الله عزوجل ان يتغمدهم بواسع رحمته وغفرانه وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

روابط ذات صلة

“ابن جبر” يصف سعود القحطاني بالذباب الإلكتروني والآخر يرد

“ابن جبر” يصف سعود القحطاني بالذباب الإلكتروني والآخر يرد
إمارة الحدود الشمالية توجه أمانة المنطقة بمعالجة فورية لمنزل مواطن تضرر من آثار السفلتة

إمارة الحدود الشمالية توجه أمانة المنطقة بمعالجة فورية لمنزل مواطن تضرر من آثار السفلتة
الهيئة العامة للثقافة توقع مذكرة تفاهم مع مسرح الشباب الوطني في المملكة المتحدة

الهيئة العامة للثقافة توقع مذكرة تفاهم مع مسرح الشباب الوطني في المملكة المتحدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*