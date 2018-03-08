“الذرب” يحقق كأس دعم الملك و”تطنخ” و “غالي غلا” سيارتي الشتوي في فروسية القصيم

المناطق _بريدة

حقق الأسبوع الثالث والعشرين في منافسات ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم التفاعل الكبير من قبل الجياد المتنافسة من خلال سعي ملاكها لاكتساب النتائج والمزايا بتعدد الانجازات التي تسجل تاريخياً لمنافسات الميدان السنوية .

ففي عصر اليوم الخميس انطلقت السباقات على كأس وجوائز الدعم المقدم من خادم الحرمين الشريفين ، وكذلك جوائز عضو مجلس إدارة الميدان ورجل الأعمال إبراهيم الشتوي ( سيارتين ) ، وحظيت هذه السباقات بحضور جماهيري غفير استمتع بالإثارة والأجواء التنافسية .

حيث كسب جائزة الشوط الأول والمخصص للدرجات المفتوحة “أفراس” ، الفرس ود لمي للمالك أسطبل الحسام ، أما جائزة الشوط الثاني والمخصص للدرجات المفتوحة “خيول عربية” فقد كسبها الجواد بساط الريح للمالك عبدالله الحميداني ، بينما كسب جائزة الشوط الثالث والمخصص للدرجات المفتوحة “مواليد ٢٠١٥” الجواد نبضات للمالك بسام العليان ، وفي سباق الشوط الرابع والمخصص للدرجة الثالثة استطاع الجواد أبو هادي للمالك عبدالله العميل الفوز بالمركز الأول ، أما جائزة الشوط الخامس والمخصص للدرجة المبتدئة فقد ذهبت للجواد شد حيلك للمالك عثمان المرشود .

أما في الشوط السادس فقد أهدى الجواد الذرب للمالك أحمد الكريداء كأس دعم خادم الحرمين الشريفين ، فيما أهدت الفرس تطنخ لمالكها أحمد الكريداء سيارة عضو مجلس إدارة الميدان ورجل الأعمال إبراهيم الشتوي في الشوط السابع ، وقدم الشتوي أيضا سيارة الشوط الثامن باسم شهيد الواجب عبدالملك الشتوي (رحمه الله) للجواد غالي غلا للمالك محمد المسند.

وفي نهاية الحفل سلم عضو مجلس إدارة الميدان ابراهيم الشتوي بمشاركة مدير عام الميدان صالح الفوزان ، وحضور مدير ميدان الزلفي عبداللطيف العبدالكريم ، الكأس ومفتاحي السيارة للفائزين.