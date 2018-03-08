احدث الأخبار

مقتل 18 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في معارك مع ‏الجيش اليمني في محافظة حجة
أبرز المواد
 “ابن جبر” يصف سعود القحطاني بالذباب الإلكتروني والآخر يرد
أبرز المواد
 إمارة الحدود الشمالية توجه أمانة المنطقة بمعالجة فورية لمنزل مواطن تضرر من آثار السفلتة
أبرز المواد
 الهيئة العامة للثقافة توقع مذكرة تفاهم مع مسرح الشباب الوطني في المملكة المتحدة
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحرر جبال الأدمغ بين محافظتي صنعاء ‏والجوف
أبرز المواد
 الوزير العيسى يلتقي وزير التعليم البريطاني
أبرز المواد
 مدير المرور يقف على استعدادات مدرسة القيادة بجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل
المنطقة الشرقية
 “الذرب” يحقق كأس دعم الملك و”تطنخ” و “غالي غلا” سيارتي الشتوي في فروسية القصيم
منطقة القصيم
 سمو أمير منطقة جازان يعزي ذوي الشهداء “الجذمي والصهيفي والمالكي “
أبرز المواد
 تدشين فعالية Green Graffitti ضمن فعاليات مهرجان الزهور بينبع الصناعية
منطقة مكة المكرمة
 الاتفاق يطوي ملف استعداداته لمواجهة الهلال
أبرز المواد
 شاهد .. أول ظهور للصوفي من الرياض وماذا قال عن صالح والمؤتمر والحوثيين
أبرز المواد
بالفيديو: فتاة تحاول الخروج من قبرها بعد 11 يومًا من دفنها!

بالفيديو: فتاة تحاول الخروج من قبرها بعد 11 يومًا من دفنها!

أبرز المواد
“يسعد بقتل القطط ويضرب من يقترب منه”.. مواطن يتسبب في معاناة أسرته 15 عامًا

“يسعد بقتل القطط ويضرب من يقترب منه”.. مواطن يتسبب في معاناة أسرته 15 عامًا

أبرز المواد
ملكة بريطانيا .. عاصرت جميع ملوك السعودية واليوم استقبلت الأمير محمد بن سلمان

ملكة بريطانيا .. عاصرت جميع ملوك السعودية واليوم استقبلت الأمير محمد بن سلمان

أبرز المواد
مدربات قيادة سيارات بجامعة نورة تكشفن ما حصل معهن بخصوص ضعف العقود وسوء المعاملة

مدربات قيادة سيارات بجامعة نورة تكشفن ما حصل معهن بخصوص ضعف العقود وسوء المعاملة

أبرز المواد

مدير المرور يقف على استعدادات مدرسة القيادة بجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل

مدير المرور يقف على استعدادات مدرسة القيادة بجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل
http://almnatiq.net/?p=549370
المناطق _ الدمام

وقف صباح اليوم مدير عام المرور في المملكة اللواء محمد بن عبد الله البسامي يرافقه معالي مدير جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبد الله بن محمد الربيش على استعدادات مدرسة القيادة بالجامعة بحضور وفد من الإدارة العامة للمرور في المنطقة الشرقية ووكيل الجامعة الدكتور فهد المهنا ومديرة مدرسة القيادة الدكتورة حصه العتيبي ومدير عام العلاقات العامة والاعلام المهندس طفيل اليوسف ، حيث اطلع على سير العمل في المدرسة والاستعدادات التي تقوم عليها الجامعة للانتهاء من المدرسة في الوقت المحدد و على تجهيز ميدان التدريب وكافة محتوياته حيث استمع لشرح مفصل من مدير الجامعة عن كافة التجهيزات الإدارية و الفنية للمدرسة .

من جانبه ذكر مدير الجامعة الدكتور عبد الله الربيش بان العمل قائم على قدم وساق من اجل التجهيز والانتهاء من المدرسة على احدث التقينات والمواصفات العالمية قبل المدة الزمنية المحددة حيث تم اطلاع اللواء البسامي والوفد المرافق على المكاتب الإدارية و مكاتب المدربات و الفصول الدراسية ومعامل المحاكاة و الاستقبال و معامل الحاسب الالي حيث تم الانتهاء من قرابة 85 بالمائة من التجهيزات الداخلية للمدرسة و ان نسبة الإنجاز فيما يتعلق بالميدان الخارجي 65 بالمائة يقع في محيط كلية البنات بحي الريان بالدمام حيث وضعت إدارة الجامعة مسودة عمل وخطة و رؤية ورسالة لهذا المشروع الذي تحتضنه في رحابها ويتكون من منبى للإدارة و الاستقبال و كذلك طلبات رخصة القيادة ويهدف انشاء هذه المدرسة لتوفير بيئة مناسبة لتعليم القيادة على احدث التقنيات التي تضمن لقائد المركبة قيادة امنه بإذن الله و كذلك رفع من مستوى العلم والدراية باللوائح والأنظمة المرورية الحديثة التي اقرتها الادارة العامة للمرور وهذا ما سيشكل تطورا ملحوظا في الرفع من مستوى القيادة .

و أشار د. الربيش انه من المعلوم أن حوادث السيارات هي السبب الأول للوفاة بين صفوف الرجال لذا فان الجامعة تعمل ومن خلال مدرسة القيادة الى غرس مفهوم القيادة الآمنة للمرأة وتقليل المخاطر عن طريق التدريب المكثف والتدرج وبما لا شك فيه أن المرأة السعودية راشدة وتستطيع أن تثبت للجميع قدرتها على الاستفادة بشكل إيجابي من الفرصة الممنوحة لها، بما يصب في خدمة مجتمعها، استنادا إلى التجارب السابقة التي أثبتت فيها جدارتها وتميزها وتحتاج إلى التشجيع والدعم النفسي والمعنوي وتعزيز الثقة لتتمكن من الإقدام على القيادة بثقة ، ويطيب لي هنا التذكير انه على الاخوات  الاستعداد النفسي والاهتمام بالالتزام بقوانين المرور، وعدم الاستجابة للاستفزازات المتوقعة من البعض على الطريق وعليها أيضا أن تقدم نموذجا مختلفا من الالتزام القوي تجاه شركاء الطريق، مع التركيز على التدريب المكثف.

روابط ذات صلة

بلدية بقيق تطلق المرحلة الثانية لخدماتها الإلكترونية

بلدية بقيق تطلق المرحلة الثانية لخدماتها الإلكترونية
تعليم الشرقية يحيي اليوم الخليجي للموهبة والابداع ” عقول واعدة تصنع الفرق “

تعليم الشرقية يحيي اليوم الخليجي للموهبة والابداع ” عقول واعدة تصنع الفرق “
غرفة الشرقية تنظم لقاء وظيفيا لاحد الشركات الكبرى بفرعها بالجبيل

غرفة الشرقية تنظم لقاء وظيفيا لاحد الشركات الكبرى بفرعها بالجبيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*