الجيش اليمني يحرر جبال الأدمغ بين محافظتي صنعاء ‏والجوف

المناطق _ عدن

حرر الجيش اليمني، جبال الأدمغ الواقعة ضمن سلسلة يام ‏الجبلية، التي تطل على الطريق الرابط مع محافظة الجوف.‏

وذكر مصدر عسكري يمني، أن التقدم المحرز جاء عقب ‏معارك عنيفة شنها ضد الميليشيا الحوثية شمالي مديرية ‏نهم، التابعة لمحافظة صنعاء.‏

وجاءت المواجهات تزامنًا، مع تدمير تجمعات للميليشيا الانقلابية في مواقع شرقي تباب الزلال.‏

وذكر المصدر أن المعارك خلفت أكثر من 19قتيلاً من ‏الميليشيا الحوثية بينهم، قيادي ميداني، يكنى أبو زيد الوجيه.‏