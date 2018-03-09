احدث الأخبار

وزير التعليم يلتقي المبتعثين في بريطانيا
أبرز المواد
 مقتل 18 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في معارك مع ‏الجيش اليمني في محافظة حجة
أبرز المواد
 “ابن جبر” يصف سعود القحطاني بالذباب الإلكتروني والآخر يرد
أبرز المواد
 إمارة الحدود الشمالية توجه أمانة المنطقة بمعالجة فورية لمنزل مواطن تضرر من آثار السفلتة
أبرز المواد
 الهيئة العامة للثقافة توقع مذكرة تفاهم مع مسرح الشباب الوطني في المملكة المتحدة
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحرر جبال الأدمغ بين محافظتي صنعاء ‏والجوف
أبرز المواد
 الوزير العيسى يلتقي وزير التعليم البريطاني
أبرز المواد
 مدير المرور يقف على استعدادات مدرسة القيادة بجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل
المنطقة الشرقية
 “الذرب” يحقق كأس دعم الملك و”تطنخ” و “غالي غلا” سيارتي الشتوي في فروسية القصيم
منطقة القصيم
 سمو أمير منطقة جازان يعزي ذوي الشهداء “الجذمي والصهيفي والمالكي “
أبرز المواد
 تدشين فعالية Green Graffitti ضمن فعاليات مهرجان الزهور بينبع الصناعية
منطقة مكة المكرمة
 الاتفاق يطوي ملف استعداداته لمواجهة الهلال
أبرز المواد
“يسعد بقتل القطط ويضرب من يقترب منه”.. مواطن يتسبب في معاناة أسرته 15 عامًا

“يسعد بقتل القطط ويضرب من يقترب منه”.. مواطن يتسبب في معاناة أسرته 15 عامًا

أبرز المواد
بالفيديو: فتاة تحاول الخروج من قبرها بعد 11 يومًا من دفنها!

بالفيديو: فتاة تحاول الخروج من قبرها بعد 11 يومًا من دفنها!

أبرز المواد
ملكة بريطانيا .. عاصرت جميع ملوك السعودية واليوم استقبلت الأمير محمد بن سلمان

ملكة بريطانيا .. عاصرت جميع ملوك السعودية واليوم استقبلت الأمير محمد بن سلمان

أبرز المواد
مدربات قيادة سيارات بجامعة نورة تكشفن ما حصل معهن بخصوص ضعف العقود وسوء المعاملة

مدربات قيادة سيارات بجامعة نورة تكشفن ما حصل معهن بخصوص ضعف العقود وسوء المعاملة

أبرز المواد

الجيش اليمني يحرر جبال الأدمغ بين محافظتي صنعاء ‏والجوف

الجيش اليمني يحرر جبال الأدمغ بين محافظتي صنعاء ‏والجوف
http://almnatiq.net/?p=549377
المناطق _ عدن

حرر الجيش اليمني، جبال الأدمغ الواقعة ضمن سلسلة يام ‏الجبلية، التي تطل على الطريق الرابط مع محافظة الجوف.‏
وذكر مصدر عسكري يمني، أن التقدم المحرز جاء عقب ‏معارك عنيفة شنها ضد الميليشيا الحوثية شمالي مديرية ‏نهم، التابعة لمحافظة صنعاء.‏
وجاءت المواجهات تزامنًا، مع تدمير تجمعات للميليشيا الانقلابية في مواقع شرقي تباب الزلال.‏
وذكر المصدر أن المعارك خلفت أكثر من 19قتيلاً من ‏الميليشيا الحوثية بينهم، قيادي ميداني، يكنى أبو زيد الوجيه.‏

روابط ذات صلة

وزير التعليم يلتقي المبتعثين في بريطانيا

وزير التعليم يلتقي المبتعثين في بريطانيا
مقتل 18 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في معارك مع ‏الجيش اليمني في محافظة حجة

مقتل 18 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في معارك مع ‏الجيش اليمني في محافظة حجة
“ابن جبر” يصف سعود القحطاني بالذباب الإلكتروني والآخر يرد

“ابن جبر” يصف سعود القحطاني بالذباب الإلكتروني والآخر يرد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*