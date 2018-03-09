حرر الجيش اليمني، جبال الأدمغ الواقعة ضمن سلسلة يام الجبلية، التي تطل على الطريق الرابط مع محافظة الجوف.
وذكر مصدر عسكري يمني، أن التقدم المحرز جاء عقب معارك عنيفة شنها ضد الميليشيا الحوثية شمالي مديرية نهم، التابعة لمحافظة صنعاء.
وجاءت المواجهات تزامنًا، مع تدمير تجمعات للميليشيا الانقلابية في مواقع شرقي تباب الزلال.
وذكر المصدر أن المعارك خلفت أكثر من 19قتيلاً من الميليشيا الحوثية بينهم، قيادي ميداني، يكنى أبو زيد الوجيه.
الجيش اليمني يحرر جبال الأدمغ بين محافظتي صنعاء والجوف
حرر الجيش اليمني، جبال الأدمغ الواقعة ضمن سلسلة يام الجبلية، التي تطل على الطريق الرابط مع محافظة الجوف.
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