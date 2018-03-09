وزير التعليم يلتقي المبتعثين في بريطانيا

المناطق _ لندن

قام معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بزيارة للملحقية الثقافية السعودية بلندن، التقى خلالها بالملحق الثقافي وأعضاء الملحقية.

واستمع معاليه لشرح واف عن أداء الملحقية وأوضاع الطلاب المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص، وأثنى معاليه على الدور الكبير التي تقوم به الملحقية.

وأكد الوزير العيسى على المسؤولين أهمية اتباع التوجيهات السامية بالإهتمام بالمبتعثين وسرعة الاستجابة لهم .

ثم عقد معاليه لقاءً خاصاً بالمبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص ، نقل خلاله تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، واستمع إلى آرائهم واقتراحاتهم .