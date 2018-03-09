الكويت: تحقيق السلام والاستقرار بأفغانستان يأتي من خلال تسوية تفاوضية دبلوماسية

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أكدت دولة الكويت، أن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان والمنطقة يأتي من خلال تسوية تفاوضية دبلوماسية، فالحلول العسكرية لم تأت بأي حلول دائمة مؤدية للسلام.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن حول الحالة في افغانستان، التي ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الامم المتحدة، السفير منصور العتيبي، مساء أمس.

وقال العتيبي “نحث جميع الأطراف على المشاركة البناءة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق السلام بهدف تعزيز مصالح ورفاه الشعب الأفغاني، كما نرى أن تلك الجهود الدبلوماسية يجب أن يواكبها استثمار كبير وحقيقي في قطاع التربية والتعليم، فالإصلاح الحقيقي للمجتمع يبدأ بالاستثمار في منظومة التعليم”.

وأضاف أن “عددًا من شعوب العالم تعرضت بلدانها للدمار جراء الحروب والنزاعات واستطاعت أن تعود إلى ركب الدول المتقدمة بعد أن قررت الاستثمار في جيل المستقبل من خلال تخصيص مواردها في قطاع التعليم دون التفريق بين رجل وامرأة”.

وأعرب المندوب الدائم لدولة الكويت، عن تقدير دولة الكويت لما تبذله بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) والدور الحيوي الذي يضطلع به الممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان تاداميتشي ياماموتو، وجميع موظفي الأمم المتحدة بأفغانستان لدعم الشعب الأفغاني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

كما أعرب عن ترحيب الكويت بالجهود التي تبذلها اللجنة الانتخابية المستقلة وما أحرزته من تقدم للتحضير للانتخابات البرلمانية المزمع انعقادها في شهر يوليو المقبل على الرغم من الاضطرابات الداخلية التي شهدتها أفغانستان مؤخرًا.