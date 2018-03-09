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دراسة تعريفة الغاز السكنية والتجارية المقترحة هذا العام

دراسة تعريفة الغاز السكنية والتجارية المقترحة هذا العام
http://almnatiq.net/?p=549449
المناطق - الرياض

تعتزم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، خلال العام الجاري 2018، على دراسة حساب تكاليف الغاز الجاف وغاز البترول السائل واقتراح التعريفة المتعلقة في هذا النشاط للأغراض السكنية والتجارية.

وقالت الهيئة وفقا لـ”الاقتصادية”، إنها تعتزم إعداد دراسة لتنظيم وتوزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، تهدف إلى إعداد خريطة لتنظيم سوق الغاز في المملكة وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وتنظيم أوجه النشاط بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم دون تمييز.

ووفقا للهيئة، فإن هذه الدراسة تعمل على الارتقاء بمستوى خدمات الغاز للمستهلكين، والمتطلبات الخاصة بأمن إمدادات الغاز للمستهلكين، والالتزام بالسياسات المعتمدة المتعلقة بأوجه أنشطة الغاز، ووضع مؤشرات الأداء لضمان كفاءة خدمات الغاز المقدمة للمستهلكين، وإعداد خطة طويلة المدى للطلب على الغاز الجاف والغاز السائل لتحقق الاستخدام الأمثل.

وذلك علاوة على تشجيع الاستثمار لإيجاد بيئة تنافسية وتشجيع المنافسة في جميع أوجه أنشطة الغاز لتحقق عائدا اقتصاديا عادلا، والعمل على أن تكون أوجه النشاط على مستوى عال من حيث المعايير والمقاييس المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة، وتشجيع أعمال البحوث وتطوير وتوطين التقنية في مجال الغاز.

وأوضحت الهيئة، أنها تستهدف مشاريع عدة خلال العام الجاري 2018، تضمنت اعتماد تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، ودراسة لتقييم مستوى خدمات المياه في المملكة ووضع برامج ومشاريع محددة بما يضمن تحسين هذه الخدمات والوصول بها إلى مستويات متقدمة تخدم المستهلكين ومقدمي الخدمة.

 

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