قرقاش: ثقل السعودية ودورها المحوري كان بارزا في نجاح زيارة الأمير محمد بن سلمان لبريطانيا

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أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أن نجاح زيارةالأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، إلى بريطانيا، أظهر ثقل المملكة ودورها المحوري.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ثقل السعودية ودورها المحوري كان بارزاً في نجاح زيارة الأمير محمد بن سلمان التاريخية إلى بريطانيا، نجاح الرياض هو نجاح للعرب، ورؤية التجديد والوسطية تضيف إلى زخم الدور السعودي وتعززه ” .

وأضاف في تغريدة مفصلة، “وأما الدور القطري والإيراني على الهوامش للتحريض ضد الزيارة التاريخية فجاء معيبا ويائسا، بإمكانك أن تساهم في كتابة التاريخ كما يفعل الأمير محمد بن سلمان، أو تكون مرتبكا منسيا، وفِي الحالة الثانية خير لك أن تصمت”.