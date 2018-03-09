بلدية الخبر تضبط ثلاث شقق تستخدمها عمالة كمستودعات للمواد الغذائية

الخبر - المناطق

ضبطت الفرق الرقابية بإدارة خدمات بلدية محافظة الخبر وبالتعاون مع الجهات الأمنية ضمن حملة ( وطن بلا مخالف )، مؤخرا ثلاث شقق سكنيه بحي الثقبة، حولتها عماله الى مستودعات للمواد الغذائية في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، مما يجعل تلك المواد عرضه للتلف وغير صالحه للاستهلاك.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، بأن فرق الرقابة بالبلدية وبالتعاون مع الجهات الأمنية قامت مؤخرا بضبط ثلاث شقق سكنيه بحي الثقبة، حولتها عماله الى مستودعات للمواد الغذائية في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، وتم على الفور حجز كافة المستلزمات والمواد الغذائية التي كانت في الشقق، ومنها ضبط منشار يستخدم في تقطيع اللحوم داخل أحد الشقق، حيث تم حجز مركبه يتم استخدامها في البيع الجائل، إضافة الى مصادرة عربتين لبيع الفول لمخالفين أجانب، مشيرا الى أن كمية الخضار التي تم تسليمها لمبرة الاحسان بلغت 600 كرتون، مبينا أنه تم اغلاق هذه الشقق وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية حيال المخالفات المترتبة على ذلك.

و أكد المهندس سلطان الزايدي رئيس بلدية محافظة الخبر أن الجولات الرقابية مستمرة على فترتين صباحية ومسائية وذلك على مدار أيام الأسبوع لضبط المخالفات وتطبيق اللوائح والاشتراطات، مشددا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالف داعيا الجميع الى الابلاغ عن أي ملاحظات عبر مركز البلاغات 940 وستقوم البلدية باتخاذ اللازم فورا.