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حفر الباطن : ضبط 63 مخالف في حملة “وطن بلا مخالف”

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حفر الباطن - عبدالله السعيدي

استمراراً لحملة وطن بلا مخالف المشتركة مع مكتب العمل والبلدية وهيئة الأمر بالمعروف فرع وزارة التجارة ومكتب السياحة والآثار وبقيادة شرطة محافظة حفرالباطن والجهات الأمنية، تم ضبط عدد 63 مخالف من مختلف الجنسيات أمس الاول الأربعاء ، وتم إحالتهم إلى جهات الإختصاص .
يأتي ذلك في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة حفرالباطن المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف” جهودها في ضبط المشبوهين في أوساط المخالفين.

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