مدير شرطة حفرالباطن يكرم الضباط المتميزين بالمحافظة

حفر الباطن - المناطق

كرم مدير شرطة محافظة حفرالباطن العقيد / فايز بن معجب الشهراني كلا من مدير شعبة الضبط الجنائي العقيد /فهد بن سعود الجبعا ء

ومدير شعبة الضبظ الاداري المقدم /فهد بن خلف الحربي ومدير شعبة التحريات والبحث الجنائيالمقدم /حمدان بن تركي الغامدي ومدير ادارة الشئون الاداريه والماليه المقدم /احمد بن علي الظفيري ومدير شعبة تنفيذ الاحكام الحقوقيه المقدم /عبداللطيف بن دوفان الرشيدي وقائد قوة المهمات والواجبات الخاصهالرائد /ثامر بن هادي العسكر ومدير شعبة التدريب النقيب /طارق بن نصار النصار

ومساعد قائد قوة المهمات والواجبات الخاصه الملازم اول /فواز بن حواس الشمري نظير جهودهم التي بذلوها في اداء اعمالهم وتفانيهم في ذلك مما عزز القدرات الامنيه بالمحافظه وتواجدهم ومباشرتهم للحالات في اي وقت يستدعي حضورهم شاكرين ومقدرين لهم تلك الجهود ومتمنيناً لهم دوام التوفيق والنجاح .