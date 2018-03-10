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منظمة الصحة العالمية : استهداف المستشفيات في سوريا بلغ مستوى خطيراً

منظمة الصحة العالمية : استهداف المستشفيات في سوريا بلغ مستوى خطيراً
http://almnatiq.net/?p=549724
المناطق - واس

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها اليوم من ارتفاع مستوى الهجمات على المنشآت الطبية في سوريا إلى مستوى خطير مع بلوغها في يناير وفبراير نصف إجمالي ما سجل في مجمل سنة 2017.
وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندمير في ندوة صحافية في جنيف أن المنظمة تلاحظ تصعيدا خطيراً في هذه الحوادث خلال الشهرين الأوليين من 2018, مبينًا انه تم تسجيل 67 هجوما مؤكدا بالإجمال في يناير وفبراير، وأن هذا العدد يشكل أكثر من 50% من الهجومات المؤكدة في 2017 التي بلغت 112 هجومًا.
وأفاد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن 20 مستشفى و16 مؤسسة صحية وسيارتي إسعاف ومستودعاً للوازم الطبية اصيبت في هجمات قتل خلالها 19 شخصًا وأصيب 28 بجروح.
وذكر ليندمير أن المنشآت والطواقم الطبية تستفيد من حماية خاصة في نظر القانون الدولي، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية تدعو كل الأطراف الموجودين في سوريا إلى وقف هذه الهجمات.

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