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10 قواعد تلخص سر نجاح إيلون ماسك

10 قواعد تلخص سر نجاح إيلون ماسك
http://almnatiq.net/?p=549735
المناطق - الرياض

كشفت مجلة فوربس بصورة مبسطة سر فعالية ونشاط إيلون ماسك رئيس شركة سبيس إكس، ولخصتها في عشر قواعد.

القاعدة الأولى – يجب الاستمرار في التعلم الذاتي، ولا حاجة لتضييع الوقت بالاطلاع على المجلات الترفيهية أو الإنترنت. بحسب المجلة قرأ ماسك الموسوعة وهو في سن المراهقة.

لا حاجة لإنفاق مبالغ كبيرة للدعاية والإعلان على نشاط تجاري، بل من الأفضل إنفاقهم على تحسين نوعية المنتوج، لأن الناس ستنقل المعلومات فيما بينها وهذا أفضل إعلان.

من الأفضل ممارسة البزنس في عمر الشباب، لأن تجاوز الفشل والمشكلات وخيبة الأمل يكون أسهل مما في سن متقدمة.

يجب نسيان مفهوم التعب والإرهاق، لأن السبب يكمن في عدم وجود الحوافز. ومن الأفضل العمل فترة أطول من عدم استخدام الإمكانيات الكامنة. ماسك يعمل أحيانا 100 ساعة في الأسبوع.

وبدلا من الشكوى عن مشكلات العمل والظروف، يجب البحث عن الابتكارات لحلها.

يجب التعامل مع العاملين والزبائن وكل من يساعد في تحقيق النجاحات كالتعامل مع العائلة، “لأنه إذا كنت تهتم بالناس، فهم سيهتمون بعملك”.

المهم بحسب ماسك السعي إلى تحقيق أحلامك. وتحقيق ابتكاراتك يجب استخدام جميع الإمكانات، مع التحضير مسبقا بأن الفشل ممكن أيضا.

يحاول أفضل رجال الأعمال في هذه الحالة عدم منافسة الآخرين، بل ابتكار شيء ما جديد تماما.

كما يجب عدم التخوف من النقد البناء، لأنه عادة يكون مصدرا لحلول صائبة.

يؤكد ماسك على ضرورة عمل كل شيء بشكل أفضل. ولا حاجة منذ البداية لمحاولة تغيير العالم من أجل عمل شيء جيد. الأفضل عمل شيء مفيد، حتى وإن لم يكن كبيرا.

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