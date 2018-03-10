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رقم ضخم لعدد الوحدات السكنية الشاغرة في المملكة .. بلا سكان

رقم ضخم لعدد الوحدات السكنية الشاغرة في المملكة .. بلا سكان
http://almnatiq.net/?p=549743
المناطق - الرياض

كشف ماجد الحقيل؛ وزير الإسكان، عن وجود 6.5 مليون وحدة سكنية على مستوى المملكة، يقطن المواطنون في 3.5 مليون وحدة منها ونحو 2 مليون وحدة للوافدين.

وأضاف وزير الإسكان وفقا لـ”الاقتصادية”، أن هناك نحو 900 ألف وحدة سكنية شاغرة في المملكة حاليا، مشيرا إلى أن نسبة السعوديين من نمو الإسكان السنوي بلغ 2.4 في المائة منذ عام 1992 حتى نهاية عام 2017، في حين بلغ نسبة نمو الوافدين 3.29 في المائة.

وأوضح الوزير، أن أكثر من 90 في المائة من إجمالي الوحدات السكنية البالغ عددها 6.5 مليون وحدة تم بناؤها عن طريق أفراد، كما أن 95 في المائة منها تم بناؤها في الموقع وليس في المصانع، بسبب عدم وجود صناعات تحويلية وطنية، كما أن جودة البناء تفتقر إلى المراقبة الهندسية الجيدة ونوعية المسكن.

وأشار الوزير إلى ضعف مشاركة قطاع التمويل في القطاع الإسكاني، مبينا أنه تم التحدث مع قطاع التمويل في السعودية لمعرفة أسباب ضعف سوق التمويل في القطاع الإسكاني. ولفت إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم تمويلها نحو 160 ألف وحدة سكنية من إجمالي عدد الوحدات السكنية في المملكة البالغ عددها 6.5 مليون وحدة سكنية.

وأبان أن قيمة التمويل بلغت 260 مليارا، شكلت الدولة من هذا المبلغ نسبة 65 في المائة، في حين بلغ نسبة القطاع الخاص نحو 35 في المائة، الأمر الذي يؤكد أن الحكومة الممول الكبير للأفراد.

 

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