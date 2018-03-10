احتجاجات إيران المستمرة .. مدفع سيضرب قريبا في وجه النظام

المناطق - وكالات

ما زالت الاضطرابات مستمرة في إيران مع تراجع سعر العملة الوطنية بعد شهرين على موجة الاحتجاجات على الوضع الاقتصادي والسلطة في عشرات المدن.

وتتحدث الصحف الإيرانية منذ 15 يوما عن إضرابات متكررة لمئات العمال في أهواز (جنوب غرب) وأراك (غرب)، وظهر في تسجيل فيديو وضع على موقع “تلجرام” متظاهرون في مصنع “هبكو” في أراك يرددون ساخرين “العامل الفقير يجب أن يشنق والمفسد الاقتصادي يجب أن يحرر”.

ويلمح الهتاف إلى سلسلة من القضايا المدوية لفساد واختلاس أموال أو جرائم اقتصادية وقعت في السنوات الأخيرة. وخضعت شركة “هبكو” التي تنتج آليات ثقيلة والمعروفة في إيران، للخصخصة قبل نحو عشر سنوات، وتعثرت نشاطاتها ويطالب بالحصول على رواتبهم التي لم تدفع منذ ثمانية أشهر، حسب مطالبهم التي وضعت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتظاهر عمال المجموعة الوطنية للصناعات الفولاذية في أهواز حيث يعمل نحو أربعة آلاف شخص، أيضا للحصول على متأخرات رواتبهم والدفاع عن تقاعدهم في مواجهة إدارة جديدة.

وبحسب “الفرنسية”، فإن وسائل الإعلام المحلية في إيران تتحدث باستمرار عن تجمعات لعمال يحتجون على عدم تلقيهم أجورهم أو تراجع قدراتهم الشرائية، وفي نهاية شباط (فبراير) حاول شاب إيراني إحراق نفسه في فرديس بالقرب من طهران عندما جاءت الشرطة لهدم محله المبني بلا ترخيص.

وأثار فيديو الحادثة ضجة كبيرة على الإنترنت، وسبقته حوادث عدة في الأشهر الأخيرة، وكانت عشرات المدن الإيرانية شهدت في فترة رأس السنة اضطرابات أودت بحياة 25 شخصا على هامش تظاهرة لم يسمح بها ضد الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسلطة.