بلدية جوف بني هاجر تطلق حملة لإزالة الأنقاض ومخلفات البناء والهدم وتنذر أصحاب السيارات التالفة

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أطلقت بلدية جوف بني هاجر ممثلة في إدارة النظافة العامة مؤخراً حملة لإزالة الأنقاض ومخلفات البناء والهدم بالمركز والتي تشمل تنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية.

وأوضح رئيس بلدية جوف بني هاجر الاستاذ حمدان الدلبحي أن الحملة تهدف إلى إزالة الملوثات البصرية حول المنازل وفي الشوارع العامة وبين الأحياء السكنية وهي حملة لإزالة الأنقاض والمخلفات.

وأشار الدلبحي بأن كمية الأنقاض بلغت ما يقارب 15000م2، مضيفا بأن هذه الحملة تأتي ضمن برنامج دوري للنظافة ولتحقيق أهداف بيئية وجمالية.

من جهة ثانية قامت البلدية ‏‫بإنذار أصحاب السيارات المهملة والتالفة قبل الشروع في سحبها من الطرق والساحات العامة، وذلك بوضع بوسترات على جميع السيارات التي تم حصرها.

ودعا رئيس بلدية جوف بني هاجر جميع المواطنين والمقيمين بجوف بني هاجر للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر مركز 940