وكالة إيرانية تتهم ولي العهد باقتحام السفارة الإيرانية في لندن

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على الرغم من قيام الإعلام الإيراني ومن خلفه المسئولين الإيرانيين، باتهام طائفة “الشيرازيين”، التي تعرف في إيران بمعارضتها للثورة الإيرانية وولاية الفقيه في إيران، باقتحام السفارة الإيراني في لندن.

خالفت “وكالة أنباء فارس”، الإيرانية هذا التوجه ورأت الفرصة في اتهام سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان، مستغلة الفرصة بتواجد سموه في لندن الذي زارها بناءا على دعوة رسمية من الحكومة البريطانية.

كما أغفلت الوكالة الإيرانية أن اقتحام مبنى السفارة الإيرانية في لندن؛ جاء احتجاجًا على اعتقال حسين الشيرازي، نجل المرجع الشيعي صادق الشيرازي في إيران.

وكانت السلطات الإيرانية، قد اعتقلت يوم الاثنين الماضي، حسين صادق الشيرازي، بعد تصريحاته التي شبه فيها مرشد الثورة في إيران بفرعون.