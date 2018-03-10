مقتل عشرات الحوثيين بغارات على الساحل الغربي لليمن

المناطق - وكالات

قتل عشرات المسلحين من ميليشيات الحوثي الإيرانية في غارات جوية شنتها طائرات التحالف العربي على معاقل للمتمردين في الساحل الغربي لليمن، وفق ما ذكرت مصادر “سكاي نيوز عربية”، السبت.

وأوضحت المصادر أن غارات طائرات التحالف تركزت في مديريات المنصورية وبيت الفقية وزبيد والتحيتا والجراحي.

ودمرت الغارات الجوية عشرات الآليات والمركبات العسكرية التابعة لميليشيات الحوثي، خصوصا في بيت الفقية والتحيتا.

وأكدت مصادر عسكرية مقتل قائد حوثي كان على متن سيارته مع مرافقيه في مديرية المنصورية، وذلك في غارة جوية.