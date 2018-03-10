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أسعار النفط تصعد وسط أجواء تفاؤل في السوق

أسعار النفط تصعد وسط أجواء تفاؤل في السوق
http://almnatiq.net/?p=549883
المناطق - وكالات

قفزت أسعار النفط حوالي دولارين متعافية من جلستين من الخسائر، مع صعود بورصة وول ستريت بفعل بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة، بينما تزايد تفاؤل المستثمرين بأن اجتماعا مزمعا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد يخفف التوترات الجيوسياسية.

وأنهت عقود خام القياسي العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.88 دولار، أو 2.96 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 65.49 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.92 دولار، أو 3.19 بالمئة، لتغلق عند 62.04 دولار للبرميل.

وينهي الخامان القياسيان الأسبوع على مكاسب بعد أن منيا بخسائر الأسبوع الماضي.

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