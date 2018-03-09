بلاغ مواطن يكشف مسلخ عشوائي في عرعر

المناطق _ خالد الضبيبي

قاد بلاغ مواطن الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية في عرعرإلى ضبط عماله وافده تدير مسلخ عشوائي في احد المنازل الشعبية

حيث ذكر المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الحدود الشمالية ا. عبدالعزيز العنزي أن الفرق الرقابية باشرت موقع بلاغ المواطن وتم الكشف عن مسلخ في بيت شعبي يحتوي على لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي حيث تقوم العمالة التي تديره بتوزيعها على بعض المطاعم

وتم تسليم العاملة للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم

كما وجه أمين منطقة الحدود الشمالية م. عبدالمنعم الراشد بتكريم المواطن وأوضح أن الأمانة تسعد وترحب بجميع الاقتراحات والشكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر طوارئ الأمانة 940