الفتح والباطن يفوزان على الفيصلي والتعاون في الدوري السعودي

المناطق _ الرياض

تغلب فريق الفتح على مضيفه الفيصلي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة .

وبهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع ، فيما تراجع الفيصلي إلى المركز الخامس برصيد 34 نقطة .

وفي المباراة الثانية على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ، انتصر فريق الباطن على التعاون بهدفين مقابل هدف .

وبهذا الفوز رفع الباطن رصيده إلى 27 في المركز الحادي عشر ، فيما بقي التعاون على رصيده 31 نقطة .