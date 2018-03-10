هادي يوجه بإعفاء اليمنيين المغتربين العائدين بصورة نهائية من الرسوم الجمركية و الضريبية

المناطق _ متابعات

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء الْيَوْم بإعفاء المغتربين اليمنيين العائدين الى ارض الوطن بصورة نهائية من الرسوم الجمركية والضريبية على كافة منقولاتهم وممتلكاتهم الشخصية من الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية الشخصية .

وشمل توجيه الرئيس تخفيض نسبة الرسوم الجمركية على السيارات والآليات والمعدات الشخصية للمغتربين العائدين بصورة نهائية بنسبة 85٪ ولمدة ستة أشهر .

ووجه هادي رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر أن تتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة للتنفيذ ذلك مراعاة للمعاناة والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلدنا ولتخفيف المعاناة على المغترب اليمني العائد إلى الوطن .