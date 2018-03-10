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تنويه ..لمراجعي العيادات الخارجية بمستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج

تنويه ..لمراجعي العيادات الخارجية بمستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج
http://almnatiq.net/?p=550061
المناطق _ الخرج
نوهت إدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج عن أنه اعتباراً من يوم غداً الأحد  سيتم انتقال مقر العيادات الخارجية بالمستشفى من المبنى القديم إلى المبنى الجديد المؤقت ، والذي تم تجهيزه بالكامل في الجهة الجنوبية من مواقف سيارات المراجعين ، وذلك من أجل ضمان تقديم الخدمات الصحية اللازمة .
كما نوهت ادارة المستشفى أنه تم نقل عيادتي ” الأطفال والعظام ” إلى مقر العيادات الأوليةوفي قسم الإسعاف والطوارئ وذلك لتسهيل الخدمات التشخيصية للمستفيدين منها ،
ويأتي ذلك الإجراء نظراً لأعمال الإحلال والتطوير التي تُجريها حالياً في مبنى المستشفى ، والتي تسعى من خلالها الإدارة إلى تطوير وتوفير كامل الخدمات الصحية على أعلى المستويات   .

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