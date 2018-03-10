الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تطالب الأمم المتحدة بحماية حقوق قبيلة آل غفران من انتهاكات السلطات القطرية

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طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالاضطلاع بدورها في حماية حقوق قبيلة آل غفران من انتهاكات الحكومة القطرية المستمرة منذ سنوات.

وفي رسالة وجهها رئيس الفيدرالية الدكتور أحمد الهاملي إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، دعا المفوضية للاضطلاع بدورها لإنصاف قبيلة آل غفران وإرجاع الحقوق المهدورة للضحايا من أبنائها.

وأشار الهاملي إلى إجراءات العقاب الجماعي التي تعرضت لها القبيلة من السلطات القطرية والتي تمثل انتهاكًا لحقوق الانسان، بما في ذلك نزع الجنسية ومصادرة الممتلكات، والفصل التعسفي من جميع الوظائف، وتشريد أكثر من 6 آلاف من أبناء القبيلة وسجن أعداد كبيرة منهم.