احدث الأخبار

ال سويلم :يزف لجمهور النصر خبر التعاقد مع اللاعبين سلطان الغنام و حمد المنصور
أبرز المواد
 التعادل السلبي يحسم مواجهة الشباب والفيحاء
أبرز المواد
 الجيش اليمني يهاجم ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة
أبرز المواد
 الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تطالب الأمم المتحدة بحماية حقوق قبيلة آل غفران من انتهاكات السلطات القطرية
أبرز المواد
 تنويه ..لمراجعي العيادات الخارجية بمستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج
صحة
 هادي يوجه بإعفاء اليمنيين المغتربين العائدين بصورة نهائية من الرسوم الجمركية و الضريبية
أبرز المواد
 الفتح والباطن يفوزان على الفيصلي والتعاون في الدوري السعودي
أبرز المواد
 الصحة تعلن عن 566 وظيفة شاغرة للسعوديين
أبرز المواد
 بلاغ مواطن يكشف مسلخ عشوائي في عرعر
منطقة الحدود الشمالية
 الشرقية :مواطن يعثر على رضيع حديث الولادة داخل مسجد
أبرز المواد
 ضبط “320” مخالفة في “2876” حملة على المنشآت التجارية خلال أسبوع بالرياض ومحافظاتها
أبرز المواد
 ماذا لو استيقظت خلال عملية جراحية؟
أبرز المواد
شاهد.. هذا ما قاله عضو بالشورى بعد طلبه عمل المواطنين بالحلاقة

شاهد.. هذا ما قاله عضو بالشورى بعد طلبه عمل المواطنين بالحلاقة

أبرز المواد
شاهد .. مفاجأة جديدة حول قصة الطفلة السعودية بإندونيسيا

شاهد .. مفاجأة جديدة حول قصة الطفلة السعودية بإندونيسيا

أبرز المواد
(فيديو) ما هي طائرة “يوروفايتر تايفون” التي اشترتها المملكة؟

(فيديو) ما هي طائرة “يوروفايتر تايفون” التي اشترتها المملكة؟

أبرز المواد
في شوراع جدة .. هكذا احتفلت مواطنات باليوم العالمي للمرأة

في شوراع جدة .. هكذا احتفلت مواطنات باليوم العالمي للمرأة

أبرز المواد

الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تطالب الأمم المتحدة بحماية حقوق قبيلة آل غفران من انتهاكات السلطات القطرية

الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تطالب الأمم المتحدة بحماية حقوق قبيلة آل غفران من انتهاكات السلطات القطرية
http://almnatiq.net/?p=550064
المناطق _ واس

طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالاضطلاع بدورها في حماية حقوق قبيلة آل غفران من انتهاكات الحكومة القطرية المستمرة منذ سنوات.
وفي رسالة وجهها رئيس الفيدرالية الدكتور أحمد الهاملي إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، دعا المفوضية للاضطلاع بدورها لإنصاف قبيلة آل غفران وإرجاع الحقوق المهدورة للضحايا من أبنائها.
وأشار الهاملي إلى إجراءات العقاب الجماعي التي تعرضت لها القبيلة من السلطات القطرية والتي تمثل انتهاكًا لحقوق الانسان، بما في ذلك نزع الجنسية ومصادرة الممتلكات، والفصل التعسفي من جميع الوظائف، وتشريد أكثر من 6 آلاف من أبناء القبيلة وسجن أعداد كبيرة منهم.

روابط ذات صلة

ال سويلم :يزف لجمهور النصر خبر التعاقد مع اللاعبين سلطان الغنام و حمد المنصور

ال سويلم :يزف لجمهور النصر خبر التعاقد مع اللاعبين سلطان الغنام و حمد المنصور
التعادل السلبي يحسم مواجهة الشباب والفيحاء

التعادل السلبي يحسم مواجهة الشباب والفيحاء
الجيش اليمني يهاجم ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة

الجيش اليمني يهاجم ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*