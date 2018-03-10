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التعادل السلبي يحسم مواجهة الشباب والفيحاء

التعادل السلبي يحسم مواجهة الشباب والفيحاء
http://almnatiq.net/?p=550070
المناطق _ الرياض

حسم التعادل السلبي مواجهة فريق الشباب الأول لكرة القدم وضيفه الفيحاء، في لقاء أقيم اليوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، لحساب الجولة الـ24 من منافسة الدوري السعودي للمحترفين.

وغلب على المباراة الجوانب التكتيكية خاصة من جانب الضيوف، الذين منعوا لاعبي الشباب من الاقتراب من مرماهم، إلا من بعض المحاولات من جانب المهاجم الشبابي محمد بن يطو والتي لم تسفر عن أي أهداف.

وشهدت المباراة الظهور الأول لخالد القروني مدرب الشباب، بعد استلامه الدفة الفنية للفريق، خلفاً للأوروجوياني كارينيو الذي فكت إدارة الشباب ارتباطها معه، بعد خسارة الفريق أمام النصر في الجولة الماضية.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الشباب إلى النقطة الـ30 في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة 32 في المركز الثامن.

وسيحل الشباب ضيفاً نظيره التعاون يوم الجمعة 6 ابريل المقبل في بريده في إطار الجولة الـ25 ، بينما يستضيف الفيحاء الرائد بذات اليوم والجولة

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