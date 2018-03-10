فيديو :بثلاثية ..النصر يواصل هيمنته على الاتحاد

المناطق _ الرياض

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم همينته على نظيره الاتحاد، ليزيد عدد المباريات التي حرم فيها الاتحاد من الانتصار إلى 11 مباراة، بعد أن انتصر عليه اليوم السبت 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة الـ24 من دوري المحترفين السعودي.

وافتتح المدافع البرازيلي برونو أوفيني التسجيل للنصر عند الدقيقة الـ20 من رأسية، لكن فرحة النصراويين لم تدم أكثر من دقيقة، حيث أدرك عبد العزيز العرياني هدف التعادل عند الدقيقة 22، ليعود بالمباراة إلى نقطة البداية.

وفي شوط المباراة الثاني، أضاف الجزائري عبد المؤمن جابو الهدف الثاني للنصر بعد أن توغل داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 52، ليردفه المغربي محمد فوزير بالهدف الثالث بذات الطريقة عند الدقيقة 54.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد النصر إلى النقطة الـ40 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة الـ30 في المركز العاشر.

وسيستضيف الاتحاد نظيره الاتفاق يوم الجمعة 6 أبريل المقبل في إطار الجولة الـ25، بينما يحل النصر ضيفاً على الفتح السبت السابع من أبريل المقبل لذات الجولة.