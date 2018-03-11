للعام الثاني على التوالي.. مدرسة الملك عبد العزيز بمحايل تحقق المركز الأول لبطولة المملكة في الكاراتيه

المناطق - محايل عسير

للعام الثاني على التوالي حققت مدرسة الملك عبدالعزيز الابتدائية بمحايل عسير المركز الأول والترتيب العام الأول وكأس الترتيب بمجموع نقاط 25 نقطة في بطولة المملكة للمدارس للمجموعة الثالثة “للمرحلة الابتدائية” والتي اختتمت منافساتها أمس الجمعة الموافق ٢١ / ٦ / ١٤٣٩ بصالة الهيئة العامة للرياضة نادي ضمك بخميس مشيط، وذلك بعد أن حقق طلابها عدد من الميداليات الذهبية والفضية وذلك على النحو التالي:

1- عامر أشرف عبدالعاطي ميدالية ذهبية

2- رائد عبدالله القحطاني ميدالية فضية

3- وليد عادل ميدالية فضية

4- تركي فيصل ميدالية فضية

وكان لجهود هولاء الأبطال بقيادة مدربهم الكابتن أشرف عبدالعاطي مدرب نادي الشهيد التميز والابداع والظهور بهذا المستوى المشرف على مدى عامين متتاليين.

هذا وتعتبر بطولة المملكة للمدارس للمجموعة الثالثة من أقوى بطولات المدارس التي أقيمت هذا الموسم وأكثرها عددا من حيث المشاركين وفقا لما صرح به رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العربي السعودي للكاراتيه وحكم عام البطولة الحكم الدولي عدنان حمزة الأمر الذي يعكس مدى انتشار لعبة الكاراتيه بالمدارس وإقبال الطلاب على ممارستها موجها شكره وتقديره لمختلف إدارات التعليم بمناطق عسير وجازان ونجران والباحة على ما قدمته من تسهيلات لمشاركة المدارس وكذلك لقادة المدارس المشاركة على ما قدموه من دعم وتشجيع للطلاب من اجل مشاركتهم في هذه البطولة مما كان له الأثر الكبير في ارتفاع المستوى الفني لمختلف منافسات البطولة وأسهم في نجاحها.

كما عبر رئيس اللجنة الفرعية للاتحاد العربي السعودي للكاراتيه بالمنطقة الجنوبية الأستاذ عبد الله بن حسن حمدي عن فرحته بما شاهده من مستوى فني متطور لرياضة الكاراتيه في المدارس بدليل حجم المشاركة الكبير الذي شهدته البطولة حيث بدأت العديد من منافساتها من دور ٦٤ بمختلف المراحل الابتدائي والمتوسط والثانوي ، كما توجه بشكره وتقديره لإدارة نادي ضمك على كريم استضافتهم للبطولة مثمنا لهم إسهامهم الكبير في نجاح البطولة وكذلك لحكام البطولة الذين كان لهم الدور الأبرز في تسيير منافساتها بكل سهولة وتعاملهم باحترافية مع مختلف الأحداث.