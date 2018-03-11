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للجنسين.. وظائف إدارية شاغرة في “مسك الخيرية”

للجنسين.. وظائف إدارية شاغرة في “مسك الخيرية”
http://almnatiq.net/?p=550157
المناطق - الرياض

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (مسك الخيرية) عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين فقط (رجال ونساء) في مركز مبادرات مسك بالأقسام التالية:

المكتب التنفيذي لمركز مبادرات مسك (MIC CEO Office):

– مساعد تنفيذي (Executive Assistant)

قسم المشاركة المجتمعية (Community Engagement):

– مدير تنفيذي (Executive Manager)
– مساعد مدير (Assistant Manager)
– مدير مشروع (Project Manager)
– مساعد مدير مشروع (Assistant Project Manager)

قسم الشراكات والرعاية (Partnership & Sponsorship):

– مسؤول شراكات ورعاية (Partnership and Sponsorship Officer)

مكتب إدارة المشاريع (Project Management Office):

– مدير مكتب إدارة المشاريع (Project Management Office Manager)
– أخصائي إدارة مشاريع (Project Management Specialist)

متحف مسك (MiSK Museum):

– مدير برنامج (Program Manager)

قسم الإعلام الرقمي (Digital Media):

– مؤلف (Copywriter)
– أخصائي إعلام رقمي (Digital Media Specialist)
– مصمم جرافيك رقمي (Digital Graphic Designer)

قسم الخدمات المشتركة (Shared Services):

– مدير الخدمات المشتركة (Shared Services Manager)
– مدير الموارد البشرية (Human Resources Manager)
– محاسب (Accountant)
– موظف دعم تقنية معلومات (IT Support Officer)
– ممثل خدمات العملاء (Customer Services Representative)

مختبر الإبتكار التقني (Technovation):

– مدير تنفيذي (Executive Manager)

قسم برامج التدريب (Traineeship):

– مدير تنفيذي (Executive Manager)

قسم المنح الدراسية (Scholarship):

– مدير التوظيف والاختيار (Recruitment & Selection Manager)

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط.

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