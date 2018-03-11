للجنسين.. وظائف إدارية شاغرة في “مسك الخيرية”

المناطق - الرياض

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (مسك الخيرية) عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين فقط (رجال ونساء) في مركز مبادرات مسك بالأقسام التالية:

المكتب التنفيذي لمركز مبادرات مسك (MIC CEO Office):

– مساعد تنفيذي (Executive Assistant)

قسم المشاركة المجتمعية (Community Engagement):

– مدير تنفيذي (Executive Manager)

– مساعد مدير (Assistant Manager)

– مدير مشروع (Project Manager)

– مساعد مدير مشروع (Assistant Project Manager)

قسم الشراكات والرعاية (Partnership & Sponsorship):

– مسؤول شراكات ورعاية (Partnership and Sponsorship Officer)

مكتب إدارة المشاريع (Project Management Office):

– مدير مكتب إدارة المشاريع (Project Management Office Manager)

– أخصائي إدارة مشاريع (Project Management Specialist)

متحف مسك (MiSK Museum):

– مدير برنامج (Program Manager)

قسم الإعلام الرقمي (Digital Media):

– مؤلف (Copywriter)

– أخصائي إعلام رقمي (Digital Media Specialist)

– مصمم جرافيك رقمي (Digital Graphic Designer)

قسم الخدمات المشتركة (Shared Services):

– مدير الخدمات المشتركة (Shared Services Manager)

– مدير الموارد البشرية (Human Resources Manager)

– محاسب (Accountant)

– موظف دعم تقنية معلومات (IT Support Officer)

– ممثل خدمات العملاء (Customer Services Representative)

مختبر الإبتكار التقني (Technovation):

– مدير تنفيذي (Executive Manager)

قسم برامج التدريب (Traineeship):

– مدير تنفيذي (Executive Manager)

قسم المنح الدراسية (Scholarship):

– مدير التوظيف والاختيار (Recruitment & Selection Manager)

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط.

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