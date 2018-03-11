للجنسين.. وظائف إدارية شاغرة في “مسك الخيرية”

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (مسك الخيرية) عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين فقط (رجال ونساء) في مركز مبادرات مسك بالأقسام التالية:
المكتب التنفيذي لمركز مبادرات مسك (MIC CEO Office):
– مساعد تنفيذي (Executive Assistant)
قسم المشاركة المجتمعية (Community Engagement):
– مدير تنفيذي (Executive Manager)
– مساعد مدير (Assistant Manager)
– مدير مشروع (Project Manager)
– مساعد مدير مشروع (Assistant Project Manager)
قسم الشراكات والرعاية (Partnership & Sponsorship):
– مسؤول شراكات ورعاية (Partnership and Sponsorship Officer)
مكتب إدارة المشاريع (Project Management Office):
– مدير مكتب إدارة المشاريع (Project Management Office Manager)
– أخصائي إدارة مشاريع (Project Management Specialist)
متحف مسك (MiSK Museum):
– مدير برنامج (Program Manager)
قسم الإعلام الرقمي (Digital Media):
– مؤلف (Copywriter)
– أخصائي إعلام رقمي (Digital Media Specialist)
– مصمم جرافيك رقمي (Digital Graphic Designer)
قسم الخدمات المشتركة (Shared Services):
– مدير الخدمات المشتركة (Shared Services Manager)
– مدير الموارد البشرية (Human Resources Manager)
– محاسب (Accountant)
– موظف دعم تقنية معلومات (IT Support Officer)
– ممثل خدمات العملاء (Customer Services Representative)
مختبر الإبتكار التقني (Technovation):
– مدير تنفيذي (Executive Manager)
قسم برامج التدريب (Traineeship):
– مدير تنفيذي (Executive Manager)
قسم المنح الدراسية (Scholarship):
– مدير التوظيف والاختيار (Recruitment & Selection Manager)
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عن طريق اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط.
التعليقات (٠) اضف تعليق