قال سفير اليمن في واشنطن أحمد عوض بن مبارك إن حكومة بلاده تواجه الكثير من التحديات بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المنصرم 2017م بمقدار 10 % وتدهور إيرادات الدولة بمعدل يزيد عن 65 % .
جاء ذلك خلال اجتماع موسع نظمته السفارة اليمنية في واشنطن وتم فيه استعراض آخر التطورات الاقتصادية والإنسانية في اليمن ومناقشة المجالات المتاحة لتنفيذ مختلف المشاريع الخدمية والتنموية في مختلف المحافظات.
وأشار بن مبارك وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل معالجة تلك التحديات والاختلالات الاقتصادية عبر تنفيذ حزمة من الإصلاحات ومنها تحرير استيراد المواد البترولية وتحرير سعر الصرف وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة مع البنك الدولي وعدد من الدول المانحة وعلى رأسها المملكة.
وأوضح السفير اليمني في واشنطن مساعي الحكومة الشرعية لمعالجة الاختلالات في القطاع المالي وتحفيز القطاع الخاص عبر إجراءات من شأنها رفع الموارد الحكومية ودعم الواردات الأساسية للدولة وتعزيز الشراكة مع المانحين الدوليين لرفع مستوى التعهدات المالية المخصصة لصندوق إعادة الإعمار والمشاريع الأخرى في اليمن.
سفير اليمن في واشنطن: اليمن تواجه تحديات بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي
قال سفير اليمن في واشنطن أحمد عوض بن مبارك إن حكومة بلاده تواجه الكثير من التحديات بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المنصرم 2017م بمقدار 10 % وتدهور إيرادات الدولة بمعدل يزيد عن 65 % .
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