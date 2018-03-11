سفير اليمن في واشنطن: اليمن تواجه تحديات بسبب ‏انخفاض الناتج المحلي الإجمالي

المناطق - واس

قال سفير اليمن في واشنطن أحمد عوض بن مبارك إن ‏حكومة بلاده تواجه الكثير من التحديات بسبب انخفاض الناتج ‏المحلي الإجمالي خلال العام المنصرم 2017م بمقدار 10 % وتدهور إيرادات الدولة بمعدل يزيد عن 65 % .‏

جاء ذلك خلال اجتماع موسع نظمته السفارة اليمنية في ‏واشنطن وتم فيه استعراض آخر التطورات الاقتصادية ‏والإنسانية في اليمن ومناقشة المجالات المتاحة لتنفيذ مختلف ‏المشاريع الخدمية والتنموية في مختلف المحافظات.‏

وأشار بن مبارك وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى ‏الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل معالجة تلك التحديات ‏والاختلالات الاقتصادية عبر تنفيذ حزمة من الإصلاحات ‏ومنها تحرير استيراد المواد البترولية وتحرير سعر الصرف ‏وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة مع البنك الدولي ‏وعدد من الدول المانحة وعلى رأسها المملكة. ‏

وأوضح السفير اليمني في واشنطن مساعي الحكومة ‏الشرعية لمعالجة الاختلالات في القطاع المالي وتحفيز ‏القطاع الخاص عبر إجراءات من شأنها رفع الموارد ‏الحكومية ودعم الواردات الأساسية للدولة وتعزيز الشراكة مع ‏المانحين الدوليين لرفع مستوى التعهدات المالية المخصصة ‏لصندوق إعادة الإعمار والمشاريع الأخرى في اليمن.‏