احدث الأخبار

تواصل مهرجان ارض المعرفة والترفيه الذي تنظمه المديرية العامة للمخدرات بجدة
منطقة مكة المكرمة
 “العمل” تحدد المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات
أبرز المواد
 “الخدمة المدنية”: لا يوجد توجه حاليا لرفع نسب التوطين في الوظائف الحكومية
أبرز المواد
 أبا الخيل و العمر : لا غرامات مالية على العمالة التي تعمل على غسيل السيارات أمام المنازل
أبرز المواد
 التعليم تدشن فصولها الدراسية الافتراضية لتعويض فاقد التعليم في الجنوب
أبرز المواد
 سفير اليمن في واشنطن: اليمن تواجه تحديات بسبب ‏انخفاض الناتج المحلي الإجمالي
أبرز المواد
 الأرصاد : رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية
أبرز المواد
 للجنسين.. وظائف إدارية شاغرة في “مسك الخيرية”
أبرز المواد
 للعام الثاني على التوالي.. مدرسة الملك عبد العزيز بمحايل تحقق المركز الأول لبطولة المملكة في الكاراتيه
منطقة عسير
 سوق الاتصالات بين “مد” و”جزر” بعد تراجع المبيعات .. والنهاية “المحل للتقبيل”
أبرز المواد
 شاهد .. معلم يشج رأس والدة تلميذة في المدرسة .. والسبب “تبرج ابنتها” !
أبرز المواد
 الإمارات لتركيا: العالم العربي لن يقاد من جواره.. وظروفه الراهنة لن تبقى دائمة
أبرز المواد
شاهد .. مفاجأة جديدة حول قصة الطفلة السعودية بإندونيسيا

شاهد .. مفاجأة جديدة حول قصة الطفلة السعودية بإندونيسيا

أبرز المواد
(فيديو) ما هي طائرة “يوروفايتر تايفون” التي اشترتها المملكة؟

(فيديو) ما هي طائرة “يوروفايتر تايفون” التي اشترتها المملكة؟

أبرز المواد
وكالة إيرانية تتهم ولي العهد باقتحام السفارة الإيرانية في لندن

وكالة إيرانية تتهم ولي العهد باقتحام السفارة الإيرانية في لندن

أبرز المواد
مجلة إسبانية: 9 أطعمة لا يجب غسلها قبل أكلها

مجلة إسبانية: 9 أطعمة لا يجب غسلها قبل أكلها

أبرز المواد

سفير اليمن في واشنطن: اليمن تواجه تحديات بسبب ‏انخفاض الناتج المحلي الإجمالي

سفير اليمن في واشنطن: اليمن تواجه تحديات بسبب ‏انخفاض الناتج المحلي الإجمالي
http://almnatiq.net/?p=550164
المناطق - واس

قال سفير اليمن في واشنطن أحمد عوض بن مبارك إن ‏حكومة بلاده تواجه الكثير من التحديات بسبب انخفاض الناتج ‏المحلي الإجمالي خلال العام المنصرم 2017م بمقدار 10 % وتدهور إيرادات الدولة بمعدل يزيد عن 65 % .‏
جاء ذلك خلال اجتماع موسع نظمته السفارة اليمنية في ‏واشنطن وتم فيه استعراض آخر التطورات الاقتصادية ‏والإنسانية في اليمن ومناقشة المجالات المتاحة لتنفيذ مختلف ‏المشاريع الخدمية والتنموية في مختلف المحافظات.‏
وأشار بن مبارك وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى ‏الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل معالجة تلك التحديات ‏والاختلالات الاقتصادية عبر تنفيذ حزمة من الإصلاحات ‏ومنها تحرير استيراد المواد البترولية وتحرير سعر الصرف ‏وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة مع البنك الدولي ‏وعدد من الدول المانحة وعلى رأسها المملكة. ‏
وأوضح السفير اليمني في واشنطن مساعي الحكومة ‏الشرعية لمعالجة الاختلالات في القطاع المالي وتحفيز ‏القطاع الخاص عبر إجراءات من شأنها رفع الموارد ‏الحكومية ودعم الواردات الأساسية للدولة وتعزيز الشراكة مع ‏المانحين الدوليين لرفع مستوى التعهدات المالية المخصصة ‏لصندوق إعادة الإعمار والمشاريع الأخرى في اليمن.‏

روابط ذات صلة

“العمل” تحدد المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات

“العمل” تحدد المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات
“الخدمة المدنية”: لا يوجد توجه حاليا لرفع نسب التوطين في الوظائف الحكومية

“الخدمة المدنية”: لا يوجد توجه حاليا لرفع نسب التوطين في الوظائف الحكومية
أبا الخيل و العمر : لا غرامات مالية على العمالة التي تعمل على غسيل السيارات أمام المنازل

أبا الخيل و العمر : لا غرامات مالية على العمالة التي تعمل على غسيل السيارات أمام المنازل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*