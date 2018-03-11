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أبا الخيل و العمر : لا غرامات مالية على العمالة التي تعمل على غسيل السيارات أمام المنازل

أبا الخيل و العمر : لا غرامات مالية على العمالة التي تعمل على غسيل السيارات أمام المنازل
http://almnatiq.net/?p=550170
المناطق - متابعات

أوضحت وزارتا “الشؤون البلدية والقروية” و”البيئة والمياه والزراعة” حقيقة علاقتهما بفرض غرامات مالية على العمالة التي تعمل على غسيل السيارات أمام المنازل، مؤكدتان عدم صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر متحدث البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبد الله أبا الخيل أنهم ليسوا جهة قبض ولا يوجد في اللائحة مثل هذه المخالفات، بينما قال متحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر أن الموضوع يخص استهلاك المياه ولا علاقة لهم به، بحسب “عكاظ”.

الجدير بالذكر أنه انتشرت أخبار تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان مضمونها أنه سيتم تطبيق غرامة 20 ألف ريال على العمالة التي تقوم بغسل السيارات أمام المنازل.

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