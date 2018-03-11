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“الخدمة المدنية”: لا يوجد توجه حاليا لرفع نسب التوطين في الوظائف الحكومية

“الخدمة المدنية”: لا يوجد توجه حاليا لرفع نسب التوطين في الوظائف الحكومية
http://almnatiq.net/?p=550173
المناطق - متابعات

قال وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، إنه لا يوجد توجه لدى الوزارة حاليًا لرفع نسب إحلال المواطنين في الوظائف الحكومية.

وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر “واقع القوى العاملة الصحية السعودية خلال السنوات العشر القادمة” الذي عُقد مؤخرًا، حسبما أوردت صحيفة “الوطن”، أن الوزارة أعلنت في وقت سابق عن خطة توطين الوظائف في الجهات الحكومية.

وفيما يتعلق بالوظائف الصحية قال الحمدان إنها من اختصاص وزير الصحة وهو من يحدد احتياجات وزارته ونسب الإحلال ويرفع بها.

وأشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية تعمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف توحيد بوابات التوظيف لتكون بوابة واحدة في القطاعين الحكومي والخاص وذلك بهدف تجاوز الازدواجية والتيسير على الباحثين عن العمل.

و أعلنت وزارة الخدمة المدنية في سبتمبر الماضي بدء المرحلة الاولى من خطة مسارات توطين الوظائف في الجهات الحكومية والتي تهدف إلى إحلال المواطنين في الوظائف العامة التي يشغلها غير سعوديين بشكل تدريجي

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