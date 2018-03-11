احدث الأخبار

“العمل” تحدد المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات
أبرز المواد
 “الخدمة المدنية”: لا يوجد توجه حاليا لرفع نسب التوطين في الوظائف الحكومية
أبرز المواد
 أبا الخيل و العمر : لا غرامات مالية على العمالة التي تعمل على غسيل السيارات أمام المنازل
أبرز المواد
 التعليم تدشن فصولها الدراسية الافتراضية لتعويض فاقد التعليم في الجنوب
أبرز المواد
 سفير اليمن في واشنطن: اليمن تواجه تحديات بسبب ‏انخفاض الناتج المحلي الإجمالي
أبرز المواد
 الأرصاد : رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية
أبرز المواد
 للجنسين.. وظائف إدارية شاغرة في “مسك الخيرية”
أبرز المواد
 للعام الثاني على التوالي.. مدرسة الملك عبد العزيز بمحايل تحقق المركز الأول لبطولة المملكة في الكاراتيه
منطقة عسير
 سوق الاتصالات بين “مد” و”جزر” بعد تراجع المبيعات .. والنهاية “المحل للتقبيل”
أبرز المواد
 شاهد .. معلم يشج رأس والدة تلميذة في المدرسة .. والسبب “تبرج ابنتها” !
أبرز المواد
 الإمارات لتركيا: العالم العربي لن يقاد من جواره.. وظروفه الراهنة لن تبقى دائمة
أبرز المواد
 تحذير رسمي لسكان المنطقة الشرقية: لا تغادروا منازلكم إلا عند الضرورة
أبرز المواد
شاهد .. مفاجأة جديدة حول قصة الطفلة السعودية بإندونيسيا

شاهد .. مفاجأة جديدة حول قصة الطفلة السعودية بإندونيسيا

أبرز المواد
(فيديو) ما هي طائرة “يوروفايتر تايفون” التي اشترتها المملكة؟

(فيديو) ما هي طائرة “يوروفايتر تايفون” التي اشترتها المملكة؟

أبرز المواد
وكالة إيرانية تتهم ولي العهد باقتحام السفارة الإيرانية في لندن

وكالة إيرانية تتهم ولي العهد باقتحام السفارة الإيرانية في لندن

أبرز المواد
مجلة إسبانية: 9 أطعمة لا يجب غسلها قبل أكلها

مجلة إسبانية: 9 أطعمة لا يجب غسلها قبل أكلها

أبرز المواد

“العمل” تحدد المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات

“العمل” تحدد المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات
http://almnatiq.net/?p=550179
المناطق - متابعات

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات، الذي سيبدأ تطبيقه مطلع شهر رجب المقبل أي بعد 6 أيام.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل، أن المهن المقصور العمل فيها على السعوديين في منافذ تأجير السيارات، هي المحاسبة والإشراف والمبيعات والاستلام والتسليم.
يذكر أن مفتشي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أجروا جولات توعوية على محلات تأجير السيارات أول من أمس (الجمعة)؛ لتعريف أصحابها بقرار التوطين وتنبيههم بضرورة الالتزام بتطبيق القرار تفادياً لإيقاع المخالفات بحقهم.

روابط ذات صلة

“الخدمة المدنية”: لا يوجد توجه حاليا لرفع نسب التوطين في الوظائف الحكومية

“الخدمة المدنية”: لا يوجد توجه حاليا لرفع نسب التوطين في الوظائف الحكومية
أبا الخيل و العمر : لا غرامات مالية على العمالة التي تعمل على غسيل السيارات أمام المنازل

أبا الخيل و العمر : لا غرامات مالية على العمالة التي تعمل على غسيل السيارات أمام المنازل
التعليم تدشن فصولها الدراسية الافتراضية لتعويض فاقد التعليم في الجنوب

التعليم تدشن فصولها الدراسية الافتراضية لتعويض فاقد التعليم في الجنوب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*