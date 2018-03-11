“العمل” تحدد المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات

المناطق - متابعات

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات، الذي سيبدأ تطبيقه مطلع شهر رجب المقبل أي بعد 6 أيام.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل، أن المهن المقصور العمل فيها على السعوديين في منافذ تأجير السيارات، هي المحاسبة والإشراف والمبيعات والاستلام والتسليم.

يذكر أن مفتشي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أجروا جولات توعوية على محلات تأجير السيارات أول من أمس (الجمعة)؛ لتعريف أصحابها بقرار التوطين وتنبيههم بضرورة الالتزام بتطبيق القرار تفادياً لإيقاع المخالفات بحقهم.